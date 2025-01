Pamela Petrarolo, chi è il fratello Manuel: scomparso senza tracce, il dramma

Uno dei momenti più toccanti del Grande Fratello è stato il racconto di Pamela Petrarolo sul fratello scomparso: ecco chi è Manuel e cosa si sa di lui.

Il Grande Fratello continua ad essere un programma di punta della programmazione di Canale 5 e deve gran parte del suo successo anche alle storie dei protagonisti. Nel corso delle puntate, ognuno dei concorrenti è chiamato a raccontare una parte importante del proprio vissuto.

In uno dei più recenti appuntamenti serali è stato il turno di Pamela Petrarolo, che ha disegnato la sua “linea della vita” ripercorrendo i suoi alti e bassi. Giunta al successo giovanissima grazie a Non è la Rai, la showgirl ha tre figlie ed un grande amore al suo fianco. Nessuno però, era a conoscenza di un vero e proprio dramma che l’ha colpita recentemente.

Durante la sua confessione al GF, la Petrarolo ha rivelato la tragica sparizione del fratello. Manuel è scomparso nel nulla senza lasciare alcuna traccia, ma soltanto un dolore immenso nei familiari. La notizia ha colpito fortemente il pubblico, che oggi si chiede chi sia davvero l’uomo di cui si è parlato e cosa potrebbe essergli accaduto. Scopriamo dunque, le informazioni disponibili su di lui.

Tutto su Manuel, il fratello di Pamela Petrarolo: l’appello in tv

Sono tante le storie di persone disperse nel nulla e quella del fratello di Pamela Petrarolo purtroppo è una di queste. Nella trasmissione di Canale 5, la showgirl e la madre si sono aperte rivelando i dettagli del triste accaduto. Manuel, fratello minore della gieffina, si comportava a suo dire in modo del tutto normale nei giorni precedenti alla scomparsa.

Due anni fa tuttavia, è sparito senza un motivo comprensibile e tutt’ora si cercano le sue tracce. La Petrarolo ha affermato che gli unici segnali erano stati un’apparente tristezza, ma nulla che potesse lasciar immaginare una voglia di fuggire volontariamente. Le ipotesi formulate dai parenti dunque, si sono concentrate su possibili disagi personali di cui Manuel non avrebbe voluto parlare, come ad esempio un diverso orientamento sessuale.

La madre Cinzia Mastrecchia non si rassegna e ha rivelato di continuare costantemente ad inviare messaggi tramite Whatsapp al figlio, notando le spunte di consegna. Nessuna risposta giunge dal suo numero di telefono, che sembra essere tuttavia ancora attivo. Le due donne hanno raccontato di essere arrivate quasi al punto di rivolgersi ad un programma come Chi l’ha visto?, nella speranza di ottenere delle segnalazioni e poter rintracciare Manuel.

Nel frattempo però, hanno approfittato del mezzo televisivo per rivolgere un appello. Nel reality show, Pamela e sua madre hanno pregato l’uomo di rassicurarle anche solo sulla sua salute. Pare infatti che l’ultima volta che è stato visto dalla famiglia risale al funerale della nonna Teresa.

I suoi cari a questo punto, si domandano se l’allontanamento sia avvenuto per sua scelta e dunque se Manuel non voglia effettivamente essere trovato. Su suo passato, per il momento, non emergono ulteriori dettagli, ma la speranza che il Grande Fratello possa riservare anche in questo senso un bellissimo colpo di scena è sempre grande.