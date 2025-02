Messina, un fucile rubato e droga in casa: ragazzo di 29 anni in manette

Un ragazzo di 29 anni è finito in manette a Messina, nei giorni scorsi, per detenzione clandestina di armi e droga ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi, un ragazzo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Messina Sud con le accuse di ricettazione e detenzione clandestina di armi da fuoco e munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di sabato scorso, 22 febbraio, i carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un ragazzo per ricettazione e detenzione clandestina di armi da fuoco e munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 29enne già noto alle forze dell’ordine.

Stando a quanto ricostruito, i militari dell’Arma sono intervenuti presso l’abitazione del giovane dopo un’attenta attività di monitoraggio durante cui è stato notato un sospetto viavai di persone. I carabinieri, una volta entrati in azione, hanno perquisito l’appartamento del 29enne e rinvenuto all’interno: un fucile calibro 15, risultato poi essere rubato, 50 cartucce calibro 12, illegalmente detenute e circa 75 grammi di marijuana, a dimostrazione di una possibile attività di spaccio da parte del 29enne. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e la sostanza stupefacente è stata consegnata ai Ris di Messina per le analisi del caso.

Il giovane è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Messina Gazzi, dove ora si trova detenuto ed a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Qualche giorno prima, sempre i carabinieri della Compagnia di Messina Sud avevano arrestato un ragazzo di 20 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, anche in quell’occasione, dopo il monitoraggio dell’abitazione, avevano perquisito la casa dell’indagato rinvenendo 90 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, ancora intriso della sostanza stupefacente. Il 20enne è finito in manette e sottoposto agli arresti domiciliari, mentre la droga consegnata, per le analisi di laboratorio, ai Ris del capoluogo di provincia siciliano.