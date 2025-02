Il paradiso segreto di Taormina: per raggiungerlo cammini sull’acqua. – (blogtaormina.it)

Non ci sono solo monumenti storici a Taormina. Basta cercare un po’ per trovare un piccolo paradiso terrestre che spunta dall’acqua.

La città di Taormina non ha certo bisogno di presentazioni visto che rappresenta un’importante meta turistica per la Sicilia. Prima di tutto vanta un sito archeologico famoso come il Teatro antico, usato ancora oggi per spettacoli e concerti grazie alla sua capienza e alla scenografia che offre. Da qui infatti alla sera si può ammirare il mare illuminato dalle luci della città.

Non si può negare però che gran parte dell’attrattiva di Taormina dipenda dalle sue bellezze naturali. Per elencarle possiamo partire dalle sue spiagge, tutte distanti solo pochi chilometri dalla città. Una delle più famose è quella di Mazzarò, ad appena 1,8 km dal centro della città e l’ideale per rilassarsi di fronte ad acque limpide e dal fondale basso e ciottoloso.

Ma la “Perla dello Ionio” come viene spesso chiamata questa città nasconde una meraviglia naturale ancora più impressionante e unica nel suo genere. Si tratta di una riserva naturale situata a pochi passi dalla spiaggia, donato al comune di Taormina circa due secoli fa dal Re delle Due Sicilie. Al suo interno di trovano sia piante esotiche che originarie del Mediterraneo.

Come visitare il gioiello naturale di Taormina

La particolarità del parco naturale che stiamo descrivendo è che si tratta di un isolotto, unito alla terraferma da una sottile striscia di sabbia. Fortuna vuole che anche durante le fasi di alta marea questo sentiero rimanga accessibile, perché l’acqua non sale mai oltre le ginocchia. Il modo più rapido per arrivare all'”Isola Bella” infatti è proprio a piedi, con le ciabattine da spiaggia.

Una volta arrivati sull’isolotto si può iniziare la visita di quello che è un vero e proprio museo naturalistico all’aria aperta. Per muoversi ci sono diversi vialetti e terrazze realizzate in pietra calcarea da cui ammirare la vista sul mare. In cima inoltre troviamo Villa Bosurgi, restaurata di recente e perfettamente inserita grazie alla sua struttura in pietra naturale.

Visitare Isola Bella costa solo 4 euro e l’accesso è consentito dalle 9 del mattino fino all’ora del tramonto, che è alle 19 di sera durante la bella stagione. Volendo è possibile visitarla durante uno dei tour guidati in barca della zona, che oltre all’Isola Bella consentono di visitare le grotte circostanti. Per una gita in barca il prezzo può variare fra i dieci e i quindici euro.