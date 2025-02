Piastra elettrica, come eliminare il segno lasciato da pentole e padelle: solo così non rischi di rovinarlo

Come eliminare dalla piastra elettrica il segno lasciato da pentole e padelle: in poche mosse rimuovi ogni traccia.

Le nuove tendenze e le nuove tecnologie stanno lentamente influenzando anche tantissimi elementi che ci sono in casa. Il piano cottura a gas, ad esempio, sta diventando sempre più obsoleto, sostituito da metodi più innovativi, come l’induzione o le piastre elettriche. Due tipologie, che permettono una cottura più rapida e veloce, senza nemmeno troppo dispendio di risorse.

Ovviamente, anche per quanto riguarda questi due tipi di piano cottura lo sporco sarà come sempre all’ordine del giorno e si dovrà prestare un pizzico di attenzione in più per evitare che questi si possano rovinare. Infatti, prodotti troppo aggressivi e anche spugnette abrasive, possono lasciare dei segni ben visibili. Inoltre, anche l’utilizzo di pentole e padelle dovrà rispettare alcune norme, proprio per evitare di ritrovarsi con delle macchie di bruciato sul piano.

Come eliminare il segno di pentole e padelle dalla piastra elettrica e dall’induzione

In cucina, per evitare qualsiasi tipo di rischi, non si dovrebbe mai abbassare la guardia, tuttavia, sempre più spesso si commettono dei piccoli errori di distrazione che possono rischiare di rovinare tutto. Uno in particolare e che riguarda piano cottura ad induzione e piastra elettrica, è quello di lasciare per troppo tempo una pentola o una padella calda poggiata sulla loro superficie. La conseguenza di tutto questo? Un terribile segno che difficilmente andrà via.

Nonostante non dovrebbe accadere mai, potrà capitare di lasciare inavvertitamente una pentola o una padella vuota su una piastra calda, lasciando così un segno circolare. Un terribile imprevisto, che non solo non è bello da vedere esteticamente, ma che potrebbe anche compromettere la funzionalità della piastra. Esiste quindi un metodo per rimuovere questi segni? La risposta è: fortunatamente sì e ora vedremo come agire nel dettaglio.

Il primo rimedio da provare prevede l’utilizzo del limone. In questo caso si dovrà prendere mezzo limone e strofinarlo energicamente sull’alone, dopodiché basterà passare un panno umido per rimuovere i residui ed uno asciutto per asciugare. Ed ecco che l’alone sarà sparito. Un altro trucco è quello di provare la pietra d’argento, un composto cremoso perfetto per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Basterà metterne una piccola parte su un panno e strofinare delicatamente. In pochi minuti tutto lo sporco verrà via.