Pulizie in casa: i rimedi pratici e veloci ai problemi casalinghi più comuni

Che noia le pulizie di casa soprattutto quando richiedono tempo e sudore! Per fortuna esistono rimedi pratici per velocizzare le operazioni.

Ci sono le pulizie quotidiane e quelle eccezionali che possono verificarsi nel momento in cui capitano dei problemi comuni in casa. Lasciamo perdere prodotti costosi che contengono sostanze dannose per le vie respiratorie, I rimedi naturali li abbiamo già in casa.

Il mondo dei problemi domestici è molto ampio e racchiude un lungo elenco di imprevisti che si potrebbero dover affrontare in casa. Si va da un ingorgo nei tubi dello scarico ad una tapparella rotta, dallo smalto che cade sul pavimento alle formiche che invadono la cucina. Dinanzi ad alcuni inconvenienti si potrebbe andare nel panico e non reagire prontamente risolvendo il problema velocemente e senza gravi conseguenze.

Prendiamo il caso dello smalto caduto sul pavimento e ormai asciutto. Bisognerebbe raschiarlo delicatamente con una lametta o un coltello per poi rimuovere eventuali residui con dell’acetone e un batuffolo di cotone. Per il tubo di scarico sporco e maleodorante, invece, basterebbe fare agire una miscela di aceto e bicarbonato per poi versare acqua bollente. Proprio l’aceto e il bicarbonato sono gli ingredienti principali di diversi rimedi a vari problemi domestici di pulizia che potrebbero capitare.

I mille usi di aceto e bicarbonato (e non solo) per le pulizie

Iniziamo da un problema di lavaggio comune, i capi bianchi che ingialliscono nel tempo. Per averli sempre sbiancati e morbidi basterà metterli in ammollo in una bacinella con acqua tiepida e un bicchiere di aceto di vino bianco. Dopo mezz’ora si potrà procedere con il lavaggio normale. L’aceto può essere usato anche al posto dell’ammorbidente in lavatrice, garantisce la stessa morbidezza ma è naturale. E come se non bastasse con l’aceto si elimina anche un altro problema, quello dei bruciatori sporchi. Una soluzione di aceto e bicarbonato sarà perfetta per eliminare residui e calcare.

Passiamo ai vetri delle finestre e agli specchi. Quanta fatica per pulirli e sembrano non venire mai bene. Le nonne hanno la soluzione. Unire acqua e aceto, spruzzare la soluzione sui vetri e poi passare della carta di giornale per togliere lo sporco, pulire ed evitare la formazione di aloni. Prima abbiamo citato il bicarbonato. In unione o meno all’aceto agisce come sgrassatore sia per i fornelli che per il lavello ma è perfetto anche per pulire le fughe del pavimento avendo proprietà sbiancanti. Infine, il problema delle macchie di grasso sui vestiti (olio ad esempio) si risolve applicando tempestivamente del talco sulla macchia. Dopo qualche minuto si potrà spolverare il prodotto e procedere con il normale lavaggio.