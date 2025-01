Mai sottovalutare la voglia di cioccolata potrebbe nascondere un problema di salute

Se avvertite spesso un’irrefrenabile voglia di cioccolato dovete indagare e capire se si tratta solo di golosità oppure se nasconde un problema di salute.

La chimica spiega il motivo per cui mangiando cioccolato si prova una sensazione di piacere. Il prodotto contiene oltre 500 sostanze chimiche molte delle quali simili alla caffeina e alla feniletilamina, sostanza simile alla dopamina e all’adrenalina.

Quando il corpo prova una sensazione di piacere è normale cercare di provarla nuovamente. Il cioccolato ha sostanze che agiscono sui centri umorali del cervello e che sono capaci di generare una sensazione simile al piacere. Ogni volta che assaggiamo un pezzetto di cioccolato, dunque, ce ne innamoriamo e sentiamo di non poterne più fare a meno. Si tratta di un fenomeno chimico che nei giusti limiti può essere assecondato.

Concedersi un quadratino di cioccolata al giorno non creerà danni alla salute specialmente se fondente. D’altronde oltre alla sensazione di piacere il prodotto apporta benefici al corpo. I semi di cacao contengono antiossidanti naturali – i flavonoidi – efficaci nell’azione di contrasto al tumore al seno e ai polmoni. Altri studi hanno dimostrato come il cioccolato abbassi la pressione e contribuisca a ridurre l’ipertensione e all’interno sono presenti anche minerali e vitamine.

Voglia di cioccolata e carenza di minerali: attenzione

La “voglia” è un modo che il corpo ha per comunicarci di aver bisogno di specifici nutrienti. Quando il pensiero è fisso sul voler mangiare cioccolato allora si dovrebbe ipotizzare una carenza di minerali essenziali. La voglia di cioccolato più comune è legata, nello specifico, ad una carenza di magnesio. Questo minerale è coinvolto in più di 300 reazioni biochimiche nell’organismo e ha proprietà rilassanti. Capiamo bene come una carenza possa comportare problemi per la salute. Ciò non significa abbuffarsi di cioccolata per colmarla. Noci, semi, frutta e verdura sono alimenti ricchi di magnesio più indicati per far salire i livelli.

In generale, poi, la voglia di dolci può essere un campanello d’allarme per una carenza di cromo (minerale che regola i livelli di zucchero nel sangue), fosforo (aiuta il corpo nella produzione di energia), triptofano (influenza il tono dell’umore) e zolfo (aiuta ad eliminare le tossine). Consumando cibi ricchi di questi minerali o assumendo un integratore su indicazione medica si potrà ridurre la voglia di cioccolato. Facciamo attenzione, quindi, alle voglie che iniziamo a provare insistentemente. Potrebbero nascondere una carenza nutrizionale specifica. Per prevenire i problemi meglio seguire una dieta equilibrata e sana, perfetta la dieta mediterranea.