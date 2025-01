Cefalù è la meta perfetta per San Valentino 2025: siete ancora in tempo per sorprendere la dolce metà

Un posto magico e romantico in cui trascorrere San Valentino nel 2025 è Cefalù. Iniziative per le coppie vi aspettano per regalarvi un weekend indimenticabile.

La Sicilia è una terra affascinante, ricca di cultura, paesaggi mozzafiato, spiagge sabbiose e scogliere a picco sul Mediterraneo. I siciliani, poi, sono accoglienti e calorosi e tante città sono patrimonio dell’Unesco. Una perla dell’isola è Cefalù.

Mancano poco più di due settimane a San Valentino e se ancora non avete scelto un regalo sorprendente per la vostra metà dovete attivarvi subito. Un weekend fuori porta è una scelta che verrà apprezzata soprattutto scegliendo una meta romantica e incantevole. In Italia le possibilità sono talmente numerose che potreste andare fuori di testa. Venezia, Firenze, Alberobello, il Lago di Garda, il centro storico di Roma, la costiera Amalfitana e potremmo continuare per ore.

Viviamo in una nazione ricca di posti poetici e pittoreschi perfetti per passare San Valentino con il partner. Solo in Sicilia si possono trovare archi di roccia sul mare, antiche fonti dei miti greci, santuari e castelli tra i monti. Dall’Arco dei Baci a Bagheria alla Valle dei Templi di Agrigento fino a Fonte Aretusa a Siracusa. E poi c’è Cefalù.

San Valentino a Cefalù, tra luci ed eventi romantici

Cefalù è uno dei borghi più belli d’Italia. Si trova nella Sicilia settentrionale e dista un’oretta da Palermo, circa 2 ore e 50 da Catania e Taormina. Posizionata nella terra del mito perché leggenda vuole che Ercole innalzò un tempio a Giove, Cefalù è una cittadina normanna che si affaccia su un mare limpido e trasparente. Le casette si specchiano nell’acqua, le vie nascondono scorsi incantevoli e il Duomo è patrimonio dell’Unesco.

La località è ideale per trascorrere un weekend lungo romantico, perdersi nei tramonti colorati, assaporare gustose pietanze nei ristoranti tipici e divertirsi nei locali alla moda. A San Valentino, poi, il Comune celebra l’amore con “Cefalù in love”, un’iniziativa dell’amministrazione che creerà nella cittadina un’atmosfera unica con il centro storico e la borgata Sant’Ambrogio che saranno decorati con luminarie e addobbi a tema.

Oltre agli allestimenti che accompagneranno romantiche passeggiate le coppie potranno assistere a spettacoli e concerti nei teatri e negli spazi culturali. Oltre al buon cibo, al paesaggio e al calore dei cittadini c’è un altro motivo per scegliere Cefalù come meta per il vostro San Valentino. Sono previste convenzioni con albergatori e ristoratoli locali che faranno risparmiare mentre ci si diverte e si celebra l’amore.