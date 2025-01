Non tutti lo fanno ma così la pasta è più cremosa: domenica aggiungi questo agli anelletti al forno

Non tutti lo fanno, ma se aggiungi questo ingrediente ai classici anelletti al forno ti viene una pasta così cremosa che non te la scordi più!

Gli anelletti al forno sono una ricetta tipica siciliana, in particolare della città di Palermo. Il classico piatto della domenica da gustare insieme a tutta la famiglia. Il nome deriva proprio dal formato. Si tratta infatti di una pasta a forma di piccoli anelli, molto amati su tutta l’Isola.

La versione originale si prepara con ragù, piselli e formaggio. Tuttavia si possono realizzare tantissime rivisitazioni diverse a seconda della zona geografica, dei propri gusti e di quello che si ha in frigorifero.

Molti, ad esempio, aggiungono al condimento le melanzane fritte, le uova sode o il salame tagliato a cubetti. Se però si vuole ottenere un risultato super cremoso, il consiglio è quello di usare anche questo ingrediente.

Anelletti al forno: se aggiungi questo ingrediente ti viene una pasta super cremosa

In teoria, non andrebbe nella ricetta originale. Tuttavia, molte persone agli anelletti al forno aggiungono anche questo ingrediente per ottenere una consistenza cremosa ed un gusto ancora più ricco. Prima, però, di svelarti qual è questo ingrediente ‘segreto’, ripassiamo brevemente la ricetta tradizionale degli anelletti al forno.

Ingredienti

320 grammi di anelletti;

700 grammi di polpa di pomodoro;

400 grammi di carne macinata mista (manzo e maiale);

250 grammi di piselli freschi o surgelati;

150 grammi di mozzarella;

1/2 cipolla;

180 grammi di caciocavallo;

100 millilitri di vino rosso;

6 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

2 cucchiaini di doppio concentrato di pomodoro;

1 noce di burro;

sale q.b.;

pepe q.b.;

pangrattato q.b.

Preparazione

Per fare gli anelletti al forno come vuole la tradizione siciliana, inizia a preparare il ragù mettendo a rosolare in un tegame la cipolla tritata con un giro d’olio extravergine d’oliva. Dopo qualche istante, aggiungi la carne macinata e falla insaporire ben bene. Sfumala quindi con il vino rosso e, quando l’alcol sarà evaporato, unisci la polpa di pomodoro e il doppio concentrato. Regola di sale e di pepe e lascia cuocere con il coperchio per 40 minuti. Se il sugo dovesse asciugarsi troppo puoi aggiungere un po’ d’acqua e o del brodo. Trascorso il tempo necessario, aggiungi i piselli e continua a cuocere per altri 15 minuti, sempre con il coperchio. A cottura ultimata, metti a bollire una pentola d’acqua salata per la pasta e cuoci gli anelletti tenendoli al dente. Taglia la mozzarella e il caciocavallo a cubetti e, non appena la pasta sarà cotta, scolala e travasala nel condimento, aggiungendo anche il formaggio. A questo punto, ungi una pirofila con una noce di burro e cospargila con il pangrattato. Versaci dentro la pasta distribuendo un po’ di sugo e di formaggio in superficie ed inforna a 180 gradi per 30 minuti.

Non tutti lo fanno, ma se vuoi servire un piatto ancora più cremoso puoi aggiungere anche un po’ di besciamella. Nella ricetta originale non ci va, ma si tratta di una licenza poetica che rende la ricetta ancora più irresistibile!