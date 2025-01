Ti svelo un trucco per fare un mucchio di soldi con Airbnb anche se non hai una casa da affittare

Conosci la piattaforma Airbnb? C’è chi ha costruito una rendita mensile vera e propria grazie agli affitti ai turisti ma ti svelo un segreto: puoi fare un mucchio di soldi anche se non hai case da affittare! Di seguito vediamo cosa devi fare.

Se chiedessimo a 100 persone qual è il business più redditizio del momento, almeno 99 ci risponderebbero senza dubbi che il settore più proficuo, da almeno un paio di anni a questa parte, è quello degli affitti brevi ai turisti. Ci sono persone che riescono a portarsi a casa ben più di uno stipendio affittando le loro seconde case ai turisti.

La piattaforma più utilizzata per gli affitti brevi è Airbnb: i proprietari pubblicano qui le foto delle case che vogliono affittare con tanto di prezzo e i turisti possono mettersi in contatto con i locatari sempre attraverso questa piattaforma che, dunque, a conti fatti, è comodissima in quanto permette a domanda e offerta di incontrarsi più velocemente.

Sarebbe difficilissimo, infatti, per un turista trovare case a disposizione se non ci fossero simili piattaforme e sarebbe ancora più difficile per i proprietari degli immobili farsi conoscere e trovare clienti. Il vecchio metodo del passa-parola non portava certo ai risultati a cui ha portato Airbnb.

C’è una cosa che, però, molti ignorano: su Airbnb è possibile guadagnare tanti bei soldi anche se non si ha nessuna casa da affittare. In modo assolutamente legale, sia chiaro. Nel prossimo paragrafo vediamo come arrotondare lo stipendio o crearsi uno stipendio da zero anche se non si dispone di una seconda casa.

Airbnb: ecco come fare un mucchio di soldi anche se non hai una casa

Airbnb è conosciuto da tutti come il sito per gli affitti brevi: il sito su cui i proprietari degli immobili ricevono prenotazioni da parte dei turisti. Ma c’è un altro modo, legale ma molto meno conosciuto, per fare soldi su Airbnb anche se non hai nessun immobile da affittare. Vediamo cosa puoi fare.

Hai mai pensato che potresti far diventare le tue passioni la tua fonte di reddito? Se non ci hai mai pensato è arrivato il momento di farlo e Airbnb ti dà la possibilità di monetizzare grazie ai turisti. Considera una cosa: ci sono competenze che tu dai per scontate ma che per altri possono essere straordinarie.

Grazie ad Airbnb puoi “vendere” queste competenze a gruppi di turisti che si trovano in vacanza nella tua città. Sai dipingere? Organizza una mattinata creativa con gruppi di 10-15 persone in cui insegnerai loro qualche tecnica. Sai fare la pasta fresca a mano? Organizza un pomeriggio a base di sfoglia e mattarello! E così via dicendo: su Airbnb puoi “vendere esperienze” al prezzo che decidi tu.

E’ necessario avere Partita Iva per svolgere questa attività? Dipende. Se si tratta di un lavoro occasionale fino a 5000 euro l’anno allora la Partita Iva non serve. Se invece diventa un’attività continuativa allora sarà necessaria l’apertura di una Partita Iva almeno a regime forfettario.