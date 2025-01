L’annuncio dei dermatologi, questa maschera fatta in casa ferma la caduta dei capelli – blogtaormina.it

La caduta dei capelli può mettere a disagio tante persone ma è possibile contrastarla preparando in casa una maschera naturale. Ecco come.

Avere una chioma fluente e splendente è il sogno di tante persone che ogni giorno si sottopongono a trattamenti dal parrucchiere o acquistano prodotti specifici per capelli. Una delle problematiche che però crea maggior disagio, sia nelle donne che negli uomini, è la caduta dei capelli.

Anche in questo caso in farmacia e nei negozi è possibile trovare prodotti specifici anti caduta, fiale e molto altro. Ma invece che spendere tanti soldi in questi prodotti, è possibile preparare una portentosa maschera naturale in casa. Ecco come.

Ingredienti e preparazione della maschera contro la caduta dei capelli

Già in giovane età si può iniziare a perdere i capelli. Questo fenomeno è comune tanto agli uomini quanto alle donne (specie dopo una gravidanza e in allattamento) e può creare non poco disagio. Per contrastare la caduta dei capelli in tanti acquistano prodotti specifici in negozio o in farmacia o si sottopongono a trattamenti, anche costosi, dal parrucchiere.

Invece che spendere questi soldi, è possibile preparare in casa una maschera per capelli che cadono, secchi e spenti. Grazie agli ingredienti di cui è fatta (frutti, piante, oli essenziali), sarà possibile riparare i capelli e prevenirne la caduta. Gli ingredienti che occorrono per prepararla sono:

Yogurt

Avocado

Banana

Miele

Olio d’oliva

Molti di questi sono ingredienti che spesso si hanno già in casa perché commestibili ma in realtà hanno anche delle proprietà portentose per la salute dei capelli. Preparare la maschera contro la caduta è semplice perché è sufficiente:

Mescolare in una piccola ciotola lo yogurt naturale con un cucchiaio di miele.

Aggiungere un cucchiaio di olio d’oliva.

Aggiungere ½ avocado e ½ banana, precedentemente schiacciati.

La maschera per capelli è pronta e si può applicare dalle radici alle punte, facendola agire tra i 30 e i 50 minuti. In seguito massaggiare il cuoio capelluto per far penetrare in profondità gli ingredienti, quindi risciacquare con abbondante acqua fredda o tiepida e dopo lavare normalmente la chioma con lo shampo solito. Con questa maschera fatta con semplici ingredienti naturali che spesso si hanno già in casa, i capelli saranno lucenti e nutriti e si potranno prevenire danni comuni come ad esempio la caduta.