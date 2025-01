Come donare un tocco di colore all’ambiente con idee low cost: soluzioni creative ed originali

Ci sono delle soluzioni creative ed originali e allo stesso tempo low cost per donare un tocco di colore alla propria casa. Ecco come fare.

Anche se negli ultimi tempi si sono imposti il total white e le tinte neutre per quanto riguarda l’arredamento di una casa, dal 2025 il colore torna protagonista. Per aggiungere un tocco di colore ad ogni ambiente ma senza spendere tanto, si possono mettere in pratica tante idee originali e creative.

Accenti di colore, infatti, creano maggiore interesse visivo in casa e permettono di focalizzare l’attenzione su determinati mobili o accessori. Ecco come arricchire la propria abitazione.

Le soluzioni low cost per portare il colore nell’ambiente

Con il colore è possibile migliorare l’atmosfera generale di una casa, aumentando l’interesse visivo e rendendola più bella da vedere e da fruire. Non c’è bisogno di spendere tanti soldi in costosi mobili e oggetti di design: infatti ci sono tante soluzioni creative ed originali ma low cost per donare un tocco di colore ad ogni ambiente.

Per prima cosa bisognerebbe sempre tenere a mente la regola del 60-30-10 che prevede che il 60% dello spazio debba essere dominato da un colore neutro o principale, il 30% da un colore complementare e il 10% da un colore più vivace. Queste proporzioni permettono di mantenere equilibrio e non rendere l’ambiente troppo caotico.

In generale, poi, per le aree come cucina e salotto bisognerebbe prediligere tinte neutre. Invece nelle camere da letto e bagni, si può optare per tinte pastello o naturali, che favoriscono il relax. A parte queste regole principali, in ogni stanza si può portare un tocco di colore in maniera diversa. Ad esempio:

In salotto si possono aggiungere cuscini, plaid, tappeti, in velluto o in cotone di colore senape, verde oliva o blu petrolio, che sono molto eleganti. Anche quadri, stampe e foto con colori accesi possono focalizzare l’attenzione in questa stanza, oppure le piante che, essendo verdi, possono essere posizionate in vasi colorati.

In cucina si può optare per elettrodomestici di colori accesi, moderni o più retrò. In alternativa si può posizionare un paraschizzi con piastrelle a tema geometrico o floreale, oppure si può puntare sugli accessori come piatti, bicchieri, tovaglie e runner colorati.

In camera da letto il colore deve essere ben bilanciato perché questa è la camera deputata al relax. Per questo si può dare un accento di colore nella testiera del letto (blu notte o verde foresta, ad esempio) oppure scegliendo copripiumini, cuscini e coperte in tonalità complementari a contrasto.

In bagno, invece, il colore può essere dato dalle asciugamani (scelte in colori vivaci come corallo, turchese o giallo) oppure dal tappetino per la doccia o, ancora, dal dispenser per sapone, dal portaspazzolino o dai cestini.

Nell'ingresso il colore può essere un elemento importante per rendere accogliente questo spazio spesso trascurato. Si può aggiungere un appendiabiti colorato, una panca in legno con cuscini colorati oppure dipingere le pareti in verde salvia o terracotta.

Dunque in ogni ambiente di casa si può donare un tocco di colore con idee originali ma economiche. L’importante è non eccedere troppo con i colori per non creare il caos ma mantenere l’armonia, anche con il resto dell’arredo e con lo stile della casa. I toni caldi come il giallo, l’arancione e il rosso, ad esempio, vanno bene con il legno, mentre i toni blu e grigio, con materiali come metallo e vetro. Si può giocare poi anche su texture diverse per creare maggiore interesse visivo e bellezza.