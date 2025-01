Vuoi perdere peso? Gli esperti svelano qual è il momento migliore della giornata per allenarti

Fare attività fisica fa bene sempre e comunque a tutte le ore ma se il tuo obiettivo è dimagrire allora dovresti fare sport in un momento ben preciso della giornata per massimizzare i risultati.

Ormai lo sappiamo bene tutti che la via maestra per dimagrire, perdere non solo peso sulla bilancia ma anche massa grassa, è sempre e solo una: dieta sana e ben equilibrata e attività fisica regolare. Questo non significa né patire la fame mangiando solo gambi di sedano e mele né chiudersi ogni giorno due ore in palestra.

Che poi se una persona ha tempo e voglia di fare due ore di sport tutti i giorni ben venga, male non fa ma non è necessario per dimagrire e tornare in forma. Quello che molti si chiedono è se fare sport in un momento piuttosto che in un altro della giornata possa fare qualche differenza sulla perdita di peso.

Infatti, ciascuno di noi, deve fare i conti anche con il lavoro, le commissioni, la famiglia e bisogna cercare di incastrare tutto senza mai trascurare la propria salute. Premesso che fare sport e attività fisica fa bene sempre, gli esperti hanno rivelato qual è il momento migliore della giornata per allenarsi se l’obiettivo è perdere peso e grasso.

Ecco quando dovresti allenarti per dimagrire più in fretta

Dimagrire, mettiamocelo bene in testa, non significa solo veder scendere l’ago della bilancia: anche ma non solo. Dimagrire significa, soprattutto, perdere massa grassa. Per ottenere un buon risultato è fondamentale associare dieta equilibrata e sport. Vediamo quando sarebbe meglio allenarsi per massimizzare i risultati e dimagrire più velocemente.

Pariamo da un concetto semplice ma a molti ancora sconosciuto: gli zuccheri sono il carburante del nostro corpo. In pratica il corpo ricava energia dagli zuccheri che noi introduciamo attraverso l’alimentazione quando mangiamo la frutta, la pasta, il pane, le patate, i cereali, i legumi e i carboidrati in generale.

Se noi non introduciamo zuccheri allora il nostro corpo, per avere l’energia che gli serve per svolgere tutte le sue attività, inizierà ad usare le riserve di grasso dell’organismo. In pratica inizierà a “bruciare” grasso anziché zucchero e, in questo modo dimagrire sarà più facile e più veloce. Come fare per fare in modo che il corpo, quindi, inizi a consumare le nostre riserve di grasso?

La risposta è semplice: allenarsi al mattino a digiuno. Se noi ci alleniamo al mattino a digiuno, il corpo sarà a corto di zuccheri in quanto l’ultimo pasto lo avremo consumato la sera prima e gli zuccheri saranno già stati ampiamente digeriti. L’organismo, pertanto, per avere energia dovrà necessariamente attingere ai grassi. Naturalmente poi bisogna rispettare la dieta nel resto della giornata altrimenti il beneficio verrà annullato.

E’ una soluzione indicata per tutti? In condizioni di buona salute non ci sono problemi ma prima di intraprendere qualunque percorso di dimagrimento e qualunque percorso di allenamento è sempre opportuno affidarsi a degli esperti: nutrizionisti e personal trainer. In questo modo si sarà certi di ottenere buoni risultati e di non mettere a repentaglio la propria salute