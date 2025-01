Mi sono stufato di tirare la cinghia sulla spesa: da quando ho scoperto i prezzi super convenienti di questo supermercato non lo lascio più – blogtaormina.it

Negli ultimi anni la spesa è diventata sempre più croce e sempre meno delizia per i consumatori: ecco qual è il supermercato più conveniente per acquistare i prodotti.

Il fronte della spesa è sempre caldo per un popolo di risparmiatori come quello italiano. Qualche giorno fa il quotidiano La Repubblica ha ricordato alcuni dati allarmanti riguardo all’inflazione, protagonista di una corsa al rialzo nell’ultimo decennio al contrario delle buste paga, rimaste decisamente al palo.

In una città come Milano il costo della vita è salito di oltre il 20% rispetto al 2015, l’anno dell’Expo. Per comprare le stesse cose che dieci anni fa i milanesi acquistavano con 100 euro ora ne servono 120,6. Tra 2015 e 2023 gli stipendi privati invece non sono cresciuti più del 5,6%. Prende quota dunque quella che il Censis ha definito l’«invincibile abitudine italiana»: il risparmio.

Con i prezzi alle stelle, trovare il supermercato più conveniente diventa un vero must. Un grande aiuto può fornirlo la classifica recentemente pubblicata da Altroconsumo sui supermercati che riscuotono il maggior apprezzamento da parte dei consumatori italiani, con utili indicazioni sui posti dove fare acquisti col miglior rapporto qualità-prezzo.

Spesa, il supermercato più conveniente secondo Altroconsumo

Stando all’indagine di Altroconsumo – un sondaggio che ha visto partecipare circa 12 mila persone, pari a oltre 41 mila esperienze di acquisto – alcuni supermercati sono nettamente più convenienti di altri. Negli ultimi anni il combinato disposto tra inflazione e crisi energetica ha costretto anche il panorama della grande distribuzione a mutare notevolmente.

Una mossa obbligata, visto il cambio nelle abitudini di spesa da parte dei consumatori italiani. Secondo la classifica stilata da Altroconsumo i supermercati maggiormente apprezzati dagli italiani sono Esselunga, NaturaSì e Ipercoop. Tutte queste catene si sono distinte per la varietà e la qualità dell’offerta oltre che per l’attenzione alla clientela.

In particolare Esselunga si è fatta apprezzare per la freschezza dei prodotti e per un servizio alla clientela considerato un modello esemplare. In seconda posizione troviamo Famila Superstore e Iperfamila, seguiti a ruota da Conad, Interspar, Eurospar, Carrefour e Bennet che hanno ricevuto un giudizio “buono” dagli intervistati.

Negli ultimi tempi i discount sono diventati sempre più popolari tra i consumatori. Nella classifica di Altroconsumo i migliori discount sono risultati Aldi, Eurospin e DPiù. Queste catene danno la possibilità di risparmiare senza rinunciare alla qualità dei prodotti, un “mix” (risparmio e qualità) sempre più ricercato in un momento di crisi economica.

Spazio anche alla spesa online, esplosa in particolare dal Covid in avanti. I migliori supermercati per fare la spesa digitale, stando sempre ad Altroconsumo, sono Esselunga, Eurospin e Coop, i più apprezzati per la vasta gamma dei prodotti offerti, la semplicità di navigazione sui siti internet e la puntualità delle consegne.