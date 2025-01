L’Isola dei Famosi 2025, continua l’incertezza sul programma ma spunta il nome a sorpresa per la conduzione: volto amatissimo.

Come ogni anno, anche per questo 2025 il pubblico si aspetta di assistere su Canale 5 alla consueta staffetta fra il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, anche se le complicazioni non mancano di certo. In primis, continua ad esserci grande incertezza sul futuro dell’adventure game, anche a causa del programma di Alfonso Signorini.

L’entrata in gioco di nuovi concorrenti, unito al recente rientro di vipponi già eliminati in precedenza, ha reso più probabile un’edizione ancora più lunga per il Grande Fratello, che ha diversi ascolti da recuperare; dati anche i problemi con L’Isola dei Famosi, Mediaset potrebbe quindi scegliere di far durare il programma di Alfonso Signorini più di quanto già programmato in precedenza.

Eppure, c’è ancora chi vorrebbe vedere il ritorno de L’Isola dei Famosi e, comunque, pare si stia lavorando per organizzare la nuova edizione; recentemente è spuntato un nuovo nome per la conduzione, proprio mentre sembra che Ilary Blasi sia sempre più lontana.

L’Isola dei Famosi 2025, spunta il nome a sorpresa per la conduzione

Negli scorsi giorni, si è parlato di come Banji (casa di produzione del reality show) stia spingendo per il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi, dopo la parentesi di Vladimir Luxuria (attesa nuovamente in studio come opinionista); eppure Mediaset, da quanto riportato, non sembrerebbe convinta di puntare nuovamente sulla conduttrice romana.

Come possibile candidata alla guida del programma si è parlato a lungo anche di Diletta Leotta, reduce dall’esperienza non troppo positiva a La Talpa ma che, a livello personale, ha convinto tutti; di certo, comunque, anche la conduttrice siciliana ha i suoi impegni e liberarla non sarà facile. Ecco perché sembra essere spuntato un nome a sorpresa: quello di Veronica Gentile.

Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, la Gentile “Pare essere ora in pol position per la conduzione della prossima edizione de L’isola dei famosi” e sembra che non ci sono alternative valide alla conduttrice de Le Iene. “Pare davvero che le alternative alla Gentili non ci siano o se preferite non raccolgano i consensi sufficienti affinché siano prese concretamente in considerazione” ha riportato ancora TvBlog. Sarà davvero Veronica Gentile la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi 2025?