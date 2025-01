Solo così puoi ottenere il massimo dalla tua friggitrice ad aria: 3 ricette da urlo

Oggi ti spieghiamo come ottenere il massimo dalla tua friggitrice ad aria, tre ricette da urlo che faranno impazzire i tuoi ospiti.

Sempre più famiglie italiane si trovano ad armeggiare con questo piccolo elettrodomestico, i risultati sono davvero incredibili.

Da diverso tempo ormai la friggitrice ad aria è entrata nelle nostre case, diventando strumento utilizzato da tutti. Questo perché è pratica e sicuramente ci offre delle opzioni maggiormente salutari. Il surplus è quello di regalare un qualcosa che si avvicini alla frittura e che conquisti tutti con la sua croccantezza, rinunciando all’obbligo di inzuppare gli alimenti nell’olio.

Una trovata molto interessante quella di realizzare questo piccolo forno ventilato ad altissima temperatura che permette una cottura molto differente rispetto a quello che avviene all’interno di uno tradizionale. Ora però andiamo a vedere tre ricette che vi consentono di sfruttare le potenzialità di questa macchina davvero al massimo, dandovi la possibilità di raggiungere dei risultati impeccabili.

Siamo sicuri che i vostri ospiti vi chiederanno di realizzare in continuazione questi piatti perché sono davvero il top che può uscire da questo strumento. Facili da fare non vi richiederanno neppure chissà quale spesa a livello economico.

Tre ricette per sfruttare la friggitrice ad aria

La prima ricetta da realizzare in friggitrice ad aria che vi proponiamo è quella del petto di pollo croccante, realizzato con una panatura di corn flakes tritati e con l’aggiunto di yogurt e senape. Per realizzarla vi servirà cuocere il prodotto per 12 minuti a 160°C e il risultato è garantito, tanto che vi troverete di fronte a un pollo ancor meglio di quello che si può mangiare da KFC.

Passiamo alle chips di patate e banane che si realizzano davvero in pochi minuti. Potete utilizzare delle patate normali e dolci oppure delle banane cioè del platano che vi regalerà una sorpresa davvero impensabile prima. Vengono croccanti davvero e hanno un sapore che diventa irrinunciabile una volta provato per il suo gusto croccante e la leggerezza ineguagliabile.

E infine il re dei dolci, vi presentiamo il brownie al cioccolato. Bastano due uova, 200 grammi di yogurt greco, del cacao in polvere, lievito, vaniglia e gocce di cioccolato per realizzarlo. Il composto mescolato va inserito in friggitrice ad aria per 15 minuti a 190°C per un risultato davvero impareggiabile. Potrete avere così anche un dessert dopo una scorpacciata di pollo e patatine per una cena invidiabile che potrete realizzare per i vostri amici e parenti in qualsiasi occasione.