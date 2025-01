Sanremo 2025, le confessioni di Elodie su soldi e bellezza: “La consapevolezza”

La nuova intervista di Elodie in vista di Sanremo 2025: ecco le confessioni della cantante sul successo e sulla sua ben nota bellezza.

Elodie è decisamente una delle cantanti più attese al prossimo Sanremo 2025: dopo l’exploit avuto in questi ultimi anni e anche l’esperienza accumulata sul palco dell’Ariston nelle sue precedenti partecipazioni, è di fatto una delle favorite dai bookmakers per la vittoria finale della kermesse.

Staremo a vedere se, effettivamente, sarà l’anno giusto affinché Elodie compia il passo decisivo per la sua carriera e riesca a vincere l’ambita competizione musicale, che offre anche l’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest; in ogni caso, a prescindere dal risultato finale, tutti gli occhi saranno rivolti verso di lei.

Proprio in vista dell’importante evento, Elodie è tornata a parlare della sua vita personale e professionale in una nuova intervista a La Repubblica; ecco cosa ha rivelato la cantante su divere tematiche importanti come soldi e bellezza estetica.

Elodie e le confessioni in vista di Sanremo 2025: dalla relazione al successo

In vista della sua partecipazione a Sanremo 2025 col brano Dimenticarsi alle 7, Elodie ha avuto modo di parlare a La Repubblica della sua relazione con Iannone, del suo successo e di come vive il rapporto con la sua bellezza. “Dopo due giorni ero già perdutamente innamorata, uno come Andrea me lo tengo strettissimo“ ha spiegato la cantante, felice del rapporto che ha col pilota.

“Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un’attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara. Andrea queste doti le ha e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo” ha poi aggiunto.

I due stanno insieme da due anni e le cose vanno a gonfie vele: un altro dei tanti aspetti aspetti positivi nella vita di Elodie, che si gode questo momento d’oro senza troppe preoccupazioni. “La fama arriva e se ne va, il successo arriva e se ne va, i soldi e la bellezza arrivano e se ne vanno e la stessa cosa fa la vita. Oggi stiamo dritti e domani ci ritroveremo orizzontali, mi godo questo bellissimo periodo con la consapevolezza che un giorno finirà. Speriamo il più tardi possibile però” ha sottolineato Elodie, consapevole di dover vivere momento per momento.