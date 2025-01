No, non è New York la città più trafficata del mondo: la medaglia nera va a una italiana

Incredibile ma vero il primato per la grande città più trafficata del mondo non è detenuto da qualche megalopoli americana o asiatica: in realtà si trova in Italia.

Vi siete mai chiesti quante ore spendete fermi nel traffico delle grandi città? Spesso ci capita di vedere scene di film, serie tv o documentari in cui code sterminate di auto e veicoli congestionano le vie delle megalopoli.

E quasi sempre si tratta di posti che si trovano in Asia o negli Stati Uniti (il traffico di New York è diventato proverbiale!). Eppure anche in Italia non stiamo messi benissimo, soprattutto in quella che stando ai dati raccolti da TomTom è la città più congestionata dello Stivale.

Connesso al problema del traffico, inoltre, troviamo anche quello dell’inquinamento. Non è un segreto che gli scarichi delle automobili stiano contribuendo enormemente al surriscaldamento globale e al tasso di inquinamento dell’aria.

Nella città più congestionata d’Italia si spendono intere giornate bloccati nel traffico

Oltre a peggiorare la qualità della vita, quindi, buttare così tanto tempo nel traffico tende a peggiorare anche la nostra salute. Ma dunque qual è la città più congestionata d’Italia? In molti si saranno già fatti un’idea e noi siamo qui per confermarla o smentirla.

La città più congestionata d’Italia, quella in cui si spende più tempo bloccati nel traffico, è infatti Roma. Chi ci vive conosce benissimo questo problema e anche chi è solito visitare la Città Eterna deve aver affrontato il traffico intenso più di una volta.

Nell’ultimo TomTom Traffic Index, infatti, si analizzano i dati relativi a 500 città sparse in 62 Paesi: Roma è la prima in Italia, mentre Barranquilla, in Colombia, è la prima nel mondo in quanto a ore buttate nel traffico.

In termini numerici, i guidatori romani spendono una media di 103 ore all’anno negli ingorghi, pari a circa 5 intere giornate. Anche Firenze con 101 ore e Torino con 99 detengono buone posizioni in questa triste classifica.

E inoltre rendono evidente come il problema del traffico non riguardi solo le città enormi, ma anche quelle di dimensioni più ridotte come Firenze. Ciò dipende principalmente dalla presenza di infrastrutture inadeguate ma anche da un uso eccessivo dei veicoli privati che si contrappone al ricorso ai mezzi pubblici.

Il tema dell’inquinamento dovuto al traffico è oggi uno dei più dibattuti in molte città e non mancano gli esempi di luoghi che stanno cercando di contenere il problema, uno tra tutti la città di Bologna. Ma la strada da percorrere, preferibilmente con mezzi green, è ancora lunga!