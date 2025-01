Beautiful, spoiler fino al 1° febbraio: scoppia la gelosia, finalmente la verità viene a galla

In arrivo inedite anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 27 gennaio-1° febbraio: numerosi i colpi di scena.

Come mostrato ogni giorno sul piccolo schermo, i protagonisti della soap americana sono in contrasto tra loro: Steffy contro Finn, quest’ultimo arrabbiato con Liam, ma Spencer ai ferri corti con Hope. Inoltre le tensioni non hanno risparmiato nemmeno Ridge e Brooke.

Un grande caos che non accenna a placarsi, anzi, i disordini aumentano sempre più. Infatti l’agitazione regna sovrana e, forse, proprio questo elemento, caratterizzato da suspense, coinvolge i telespettatori. Molte delle vicende ruotano intorno alla liberazione di Sheila dal carcere, sebbene non sia solo questo.

Sulla base dei nuovi spoiler trapelati negli ultimi giorni, si assisterà a una rivelazione importante: finalmente qualcuno confesserà creando così presunti sbocchi narrativi per le prossime puntate. D’altro canto, ormai, divenuta una situazione insostenibile per cui meglio che affiori la verità, presto o tardi.

Beautiful, anticipazioni: una confessione inaspettata

Liam, Steffy e Finn. Il perfetto triangolo amoroso che sta dominando la storia di Beautiful, oltre che tenere incollato il pubblico allo schermo. La giovane donna contesa, infine i due spasimanti, rispettivamente l’ex e l’attuale marito. Un contesto particolarmente complicato nel quale si sprofonda inesorabilmente.

Come ormai noto, Forrester si è recata a casa di nonno Eric con i bambini a seguito della scoperta shock: il consorte non ha mai smesso di intrattenere rapporti con sua madre Sheila. Ciò l’ha resa furibonda, essendo venuta a conoscenza di tale segreto da Liam, oltretutto. Intanto è guerra tra quest’ultimo e Finn.

Steffy si distrae lavorando in compagnia di papà Ridge ma, ad un certo punto, fa capolino Brooke insieme alla figlia Hope. Incredule, una volta aggiornate in merito alla crisi tra Steffy e il marito, la stessa Logan Jr. sa per certo quanto la situazione possa volgere solamente a favore del suo ex Liam.

Una consapevolezza che le reca disagio, oltre a una certa dose di gelosia. Infatti, quando rimane sola con sua madre, le confida di essere ancora innamorata di Spencer. Ma ormai non si può più tornare indietro, anche perché, attualmente, sta vivendo una fase di rinascita con Thomas. Dunque, parrebbe tutto finito?

Aria di confidenze a Los Angeles poiché persino Liam si apre con il fratello Wyatt svelando i sentimenti che prova per Steffy e, inoltre, azzardando un desiderio: nel caso esistesse una minima possibilità di tornare insieme, non la sprecherebbe come accaduto in passato, quale suo più grande rammarico.