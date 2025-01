Sanremo 2025, insieme sul palco dopo la vecchia ruggine: due cantanti ai ferri corti

Due cantanti, note per la poca simpatia reciproca, insieme sul palco del Festival di Sanremo 2025: l’indiscrezione diventa virale.

I personaggi pubblici non si limitano ad operare nel loro ambito di interesse, ma intervengono anche su quanto accade ai colleghi e non solo. Questo può portare alla nascita di rapporti di stima e rispetto, ma anche al consumarsi di attriti e prese di posizione forti.

In questo caso, protagoniste dei rumors circolati nelle ultime settimane, sono due artiste. Divise da un equivoco, sembra, le due cantanti non si sono rivolte parola per diverso tempo. Una ha accusato l’altra di averla derubata del suo capolavoro. Rivendicazione che “l’imputata” non ha considerato corretta. Ora, potrebbero riunirsi sul palco del Festival di Sanremo.

Attriti che durano da più di un decennio: il possibile duetto a Sanremo

Festival di Sanremo 2005, Marcella Bella raggiunge il Teatro dell’Ariston e propone al pubblico il suo brano: Uomo bastardo. Sei anni dopo, durante l’edizione del 2011, Anna Tatangelo si esibisce con Bastardo, su quello stesso palco. Fu quello l’inizio di una diatriba mediatica che è perdurata fino ad oggi. Negli studi televisivi di Belve, incalzata da Francesca Fagnani, Bella ha recriminato alla giovane collega di averle copiato il soggetto, la melodia e il titolo.

All’epoca, ha raccontato, chiamò Anna Tatangelo chiedendole spiegazioni. Lei si giustificò affermando di non essersi accorta dell’equivoco. La commissione scelta per esaminare i brani, così come la stampa, non aprirono nessuna indagine sul potenziale reato di copyright (come accadde, ad esempio, per il brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro, entrambi accusati di plagio). Eppure, Marcella Bella non ha mai nutrito dubbi in proposito.

“La mia era più bella perché era originale” – rivendica negli studi televisivi di Belve – “non l’aveva mai cantata nessuno”. Mai curante della buona fede della collega, Marcella Bella si è conseguentemente dissociata dalla figura artistica di Anna Tatangelo. Questo, fino a poche settimane fa, quando ha iniziato a circolare sul web una voce inaspettata. Sembra, di fatto, che le due eterne rivali potrebbero duettare sul palco del Teatro dell’Ariston in occasione della serata cover.

Si ironizza sul web, riguardo ad un eventuale mashup tra Bastardo e Uomo Bastardo. Mentre qualcun altro sottolinea: “Non ha lei l’esclusiva sulla parola ‘bastardo’…”. Per il momento le dirette interessate non hanno confermato l’indiscrezione. Il Festival di Sanremo si avvicina e, a quel punto, i telespettatori del canale pubblico troveranno tutte le risposte ai loro dubbi e legittime curiosità.