La dieta chetogenica spopola ma cosa ne pensano i medici? La verità su questo regime alimentare

Da qualche tempo va per la maggiore la dieta chetogenica la quale, a quanto pare, permetterebbe di perdere molti chili in poco tempo. Ma è sicuro questo regime alimentare? Vediamo cosa ne pensano i medici.

Il mondo delle diete ormai è vasto e variegato quanto i palinsesti televisivi: ce ne è per tutti i gusti! Ma c’è una differenza importante: guardare un programma piuttosto che un altro non avrà ripercussioni sulla nostra salute mentre seguire, per lunghi periodi, una dieta sbagliata può avere conseguenze devastanti sul fisico e anche sul cervello.

Non dimentichiamo mai che tanto le cellule del corpo quanto le cellule del cervello devono essere nutrite nel modo corretto senza mai far loro mancare le sostanze di cui hanno bisogno. Per funzionare e restare in salute l’organismo ha bisogno ogni giorno di proteine, carboidrati, grassi, vitamine, sali minerali e acqua.

Da qualche tempo va molto di moda la dieta chetogenica: secondo le statistiche questa dieta viene scelta da 7 italiani su 10 e anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo – come Alena Seredova – hanno dichiarato di aver perso peso grazie a questo regime alimentare che si basa sulla riduzione al minimo di zuccheri e carboidrati e sull’aumento di cibi grassi.

Ma cosa ne pensano i medici? Questo tipo di dieta è sana e si può seguire anche per tutta la vita oppure si corrono dei rischi e, quindi, sarebbe meglio evitare? Sull’argomento è intervenuto uno dei massimi esperti in materia: il professor Giorgio Calabrese che, attualmente, collabora anche con il Ministero della Salute.

Dieta chetogenica: ecco cosa dicono i medici

La dieta chetogenica, negli ultimi anni, è quella che va per la maggiore e diversi personaggi famosi hanno dichiarato di essere riusciti a perdere molto peso grazie a questo regime alimentare che comporta una riduzione al minimo dei carboidrati. Il professor Giorgio Calabrese è intervenuto sull’argomento per fare chiarezza.

La dieta chetogenica prende il suo nome dai “chetoni”, sostanze che si formano all’interno del corpo quando vengono meno gli zuccheri e i carboidrati. Il nostro corpo usa come fonte di energia appunto gli zuccheri e i carboidrati che noi introduciamo quando mangiamo frutta, pasta, pane, cereali, legumi, patate e dolci. Se noi non mangiamo questi alimenti il nostro corpo, non trovando il suo “carburante” inizierà a consumare i grassi.

E’ questa la ragione per la quale con la dieta chetogenica si tende a dimagrire un po’ più in fretta: perché il corpo, non trovando zuccheri da bruciare, brucia le riserve di grasso. La showgirl Alena Seredova, ad esempio, ha dichiarato di aver perso 9 kg grazie a questo tipo di dieta.

Anche Kim Kardashian ha dichiarato di essere fan di questo trend alimentare. Ma è sicuro seguire questo regime alimentare? Secondo il professor Giorgio Calabrese no, in quanto è troppo alta la percentuale di grassi che vengono consumati ogni giorno. La nostra dieta mediterranea prevede che l’alimentazione quotidiana sia composta per il 55% da carboidrati, per il 30% al massimo da grassi e per il 15% da proteine.

La dieta chetogenica rovescia le proporzioni e prevede che il 70% dell’alimentazione sia composta da grassi (grassi buoni ovviamente: olio extra vergine di oliva, frutta secca, avocado, uova, carne, salmone, sgombro e pesci grassi), il 20-25% da proteine e i carboidrati dovrebbero rappresentare il 5-10% al massimo.

Il medico ha spiegato che una dieta siffatta è sbilanciata e può aumentare il rischio di colesterolo, ipertensione e patologie cardiovascolari. Pertanto sarebbe opportuno preferire la dieta mediterranea e, in ogni caso, quando si decide di perdere peso non fare mai di testa propria ma affidarsi sempre a dei professionisti competenti.