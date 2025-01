Non impazzire per eliminare il calcare nella doccia: ti svelo il mio metodo, funziona in pochissimi secondi – blogtaormina.it

È quasi inevitabile che nella doccia si formi il calcare. Per fortuna si può eliminare facilmente e velocemente utilizzando questo metodo.

Eliminare il calcare è una delle sfide più difficili che tante persone combattono in casa. Questo si accumula su rubinetti, vetri e superfici, e si forma spesso a causa della durezza dell’acqua, troppo ricca di calcio e magnesio. Non è solo difficile da togliere ma anche brutto da vedere e per questo si fa di tutto per sbarazzarsene, anche comprare tanti prodotti specifici, costosi e inquinanti.

C’è un punto di casa, in particolare, dove il calcare si accumula copioso: la doccia. Per eliminarlo da qui senza impazzire si può usare un metodo veloce e facile. Ecco qual è.

Come eliminare facilmente il calcare nella doccia

Nella doccia di casa si possono accumulare striature opache e incrostazioni dovute al calcare, molto brutte da vedere e che la fanno sembrare sporca, anche se magari ci si impegna a pulirla spesso. In effetti il calcare nella doccia può essere difficile da togliere, ma con il metodo giusto si può avere successo.

Prima di tutto non occorre usare prodotti commerciali costosi e potenzialmente tossici per l’ambiente e la propria salute ma semplici ingredienti che già si hanno in casa perché utilizzati in cucina o come rimedi naturali per svolgere varie faccende domestiche. Si tratta, in particolare di:

Aceto bianco

Bicarbonato di sodio

Una spugna o un panno in microfibra

Un flacone spray vuoto

Acqua calda

L’aceto è un disincrostante mentre il bicarbonato assorbe ed elimina i cattivi odori. Entrambi sono quasi sempre presenti in dispensa, naturali ed economici. Per eliminare il calcare nella doccia basterà creare una miscela mescolando aceto e acqua calda in parti uguali e metterla nel flacone spray. Quindi spruzzare sul calcare nella doccia, quindi prevalentemente su pareti, vetri o rubinetti e far agire per 10-15 minuti.

A questo punto cospargere il bicarbonato su una spugna umida e strofinare delicatamente. Anche sulle macchie più ostinate, il bicarbonato di sodio, combinato con l’aceto, reagirà e scioglierà bene il calcare. Infine risciacquare con acqua pulita per rimuovere i residui e pulire con un panno in microfibra. Questo metodo è rapido ed economico per rimuovere i depositi di calcare in doccia ma per prevenirli ci sono degli utili accorgimenti da seguire: