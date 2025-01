Il Paradiso 9 dopo la pesante lite protagonista decide di andar via. Triste spoiler puntata 31 gennaio

Acque agitate al Paradiso delle Signore nella puntata del 31 gennaio. Una pesante lite costringerà uno dei personaggi a prendere una drastica decisione: quella di andarsene andrà via.

Ancora ottimi ascolti per Il Paradiso delle Signore. Il period drama con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi raggiunge 1 milione e 731 mila spettatori e il 18,1% di share nella puntata di lunedì 20 gennaio. Si parla già di mettere in cantiere la decima stagione. Nulla di ufficiale, ma alcuni segnali trapelati negli ultimi giorni portano in questa direzione.

Sul suo profilo Instagram l’attore Massimo Cagnina, l’interprete del simpaticissimo Ciro Puglisi, ha salutato la fine delle riprese della nona stagione dando appuntamento a maggio per il ritorno sul set. In attesa di capire se e quando ci sarà Il Paradiso 10 le trame proseguono senza sosta facendosi sempre più intricate.

In genere a farla da padrone nella serie tv in onda nel daytime di Rai 1 sono i buoni sentimenti. Ma non sempre il sole splende e ci vuole poco a trasformare il Paradiso in un… inferno. È quanto accadrà nella puntata del 31 gennaio: una pesante lite porterà uno dei personaggi ad andare via. Ecco cosa succederà secondo le anticipazioni delle serie ambientata nel grande magazzino milanese di Vittorio Conti.

Il Paradiso 9, spoiler 31 gennaio: protagonista va via dopo la pesante lite

Stando alle anticipazioni, nella puntata di venerdì 31 gennaio tirerà aria litigarella in casa Gallo. I genitori di Elvira, Andrea e Luisa, avranno un’aspra discussione che spingerà la signora Gallo ad andarsene via di casa. Mamma Luisa troverà rifugio presso la figlia Elvira, da poco convolata a nozze con Salvatore (non senza aver dovuto battagliare col padre, a lungo ostinatamente contrario al matrimonio).

Luisa spiegherà al genero il motivo della lite col marito, ma le anticipazioni non dicono di più. Per conoscere le motivazioni che spingeranno la madre di Elvira a abbandonare il tetto coniugale occorrerà attendere la puntata del 31 gennaio. Nel frattempo ci sarà ancora spazio per il “triangolo” tra Alfredo, Clara e Irene.

Clara perdonerà l’amica e si riappacificherà con lei dopo la recente discussione (per colpa di Alfredo, direbbe Vasco Rossi). Inoltre sarà pronta a seguire il fidanzato nella trasferta belga. Perico ha ricevuto infatti una chiamata da un’importante squadra ciclistica belga per spiegare ai meccanici come montare il suo cambio e insegnare ai ciclisti come utilizzarlo al meglio.

Il magazziniere ha chiesto dunque alla fidanzata di seguirlo in Belgio, nella speranza di potersi trasferire lì a titolo definitivo. Il piano sarebbe quello di far entrare Clara nella squadra femminile. Andrà in porto il sogno di Alfredo? Intanto per la venere ci sarà una sorpresa, i cui dettagli però ancora non sono stati resi noti.