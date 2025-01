Endless Love, anticipazioni fino a fine mese: la rabbia di Emir scatena il finimondo

Cosa accadrà a “Endless Love” da qui a fine mese? Emir non riuscirà a nascondere la sua rabbia, ma non tutti prenderanno bene la sua reazione.

Puntata dopo puntata “Endless Love” è riuscita a conquistare una buona fetta di pubblico, grazie a un ingrediente che è spesso di sicuro successo, l’amore tormentato tra due personaggi che entrano nel cuore dei telespettatori, che finiscono per condividere ogni loro stato d’animo.

I colpi di scena sono ovviamente una costante e non possono che spingere a stare con il fiato sospeso davanti alla Tv, a maggior ragione con le puntate che andranno in onda da qui a fine gennaio, che vedranno diverse storie rimaste in sospeso a un punto importante.

Grande protagonista sarà Emir, ormai sempre più roso dalla rabbia e pronto a tutti pur di vendicarsi, poco importa se questo dovesse portarlo a perdere la libertà, la sua sete di rivalsa è più importante. Nelle puntate in arrivo a fine gennaio lo vedremo alle prese con il rapimento ai danni di Zeynep e Deniz, spaventati ma desiderosi di correre qualche rischio pur di ritrovare la libertà.

“Endless Love” trame fine gennaio: cosa farà Emir?

Nelle puntate di “Endless Love” in onda a fine gennaio i telespettatori avranno modo di vedere Zeynep e Deniz prigioniere di Emir. Quest’ultimo sembra però non riuscire a gestire al meglio la situazione a causa di un problema improvviso alla gamba, per questo lei proverà a scappare con la bambina.

Lui, però, non vile mollare nonostante le difficoltà, ha assoluto bisogno di medicinali e manifesterà questa esigenza alla giovane, che si rifiuterà però di aiutarlo. Questa sua mossa però non farà che rendere ancora più spietato Emir, che agisce allo stesso modo anche con Kemal, contattandolo a ripetizione per telefono sperando che possa diventare più malleabile con lui.

Le chiamate continue però potrebbero rappresentare una beffa per Emir, visto che possono essere un’opportunità utile per la polizia, che sta vigilando sulla situazione, per scoprire dove lui possa avere nascosto le sue vittime.

Una delle videochiamate, in modo particolare è davvero drammatica, Kemal riesce a intravedere sullo sfondo Zeynep legata e una candela che lentamente si sta consumando. Non solo, lei rivela la presenza della benzina in tutto il locale, rendendo quindi il nascondiglio davvero pericoloso, è fondamentale riuscire a individuarlo il prima possibile se non si vuole arrivare quando ormai sarà tardi.

Ad aiutando ci pensa Nihan, mentre Kemal corre a salvare Zeynep, ormai certa che il suo amore per Emir le costerà la vita. Le forze dell’ordine sono in azione nello stesso momento e riscono a scovare la macchina di Emir, ma è completamente vuota. Al di fuori del luogo in cui si trovavano i prigionieri viene scovato un pezzo di carta bruciato, che si scopre essere il disegno di una ristrutturazione relativa a edificio abbandonato, ma che non si rivelerà però il luogo da loro cercato. Nihan si ritroverà ancora più in difficoltà, chiamata a fare una scelta per lei cruciale, che può portarla a un bivio nela sua vita.