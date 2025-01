Blackout 2, anticipazioni terza puntata: il pubblico deve prepararsi ad un triste addio SPOILER

La seconda stagione della enigmatica serie in onda su Rai 1 arriva ad un punto di svolta. Nella Valle del Vanoi nulla è quello che sembra e una nuova vittima potrebbe scuotere il gruppo.

Il pubblico di Blackout potrebbe essere arrivato al punto di assistere ad una delle puntate cardine della stagione. La seconda serie, in onda su Rai 1 il martedì sera, continua a vivere di quell’alone di mistero che avevamo già visto nella prima produzione; un drammatico evento climatico che sconvolge l’Italia e che costringe bloccati un gruppo di turisti in un albergo della Valle del Vanoi. Nelle settimane di isolamento però succede di tutto, anche misteriosi morte che non sembrano voler finire.

La nuova stagione di Blackout si è aperta con l’arrivo di tre nuovi personaggi; è l’arrivo dei soccorsi che fa sperare il gruppo di essere finalmente salvo dall’isolamento nella valle. Il tenente Parri, l’ispettore Guidi e la geologa Migliori informano il gruppo che il terremoto che ha causato la frana che li ha bloccati nell’albergo è stato devastante, distruggendo gran parte della penisola.

Quella del Vanoi non è una zona rossa è c’è a disposizione un solo elicottero per fare la spola e portarli via di lì. L’elicottero viene però manomesso e si scopre la presenza di un ricercatore russo andato nella Valle proprio per studiare il luogo e capire davvero se quello può essere il luogo della salvezza. L’arrivo dei tre rappresenta una vera speranza per il gruppo, ma la manomissione dell’elicottero e la misteriosa uccisione di Umberto lascia spazio a nuovi colpi di scena che non sembrano essere finiti.

Il segreto della Valle del Vanoi e una nuova misteriosa uccisione: spoiler Blackout 2

Nel terzo e quarto episodio di Blackout 2 abbiamo visto il gruppo mettersi alla ricerca del russo, l’uomo che ha salvato Elena e che si sospetta abbia ucciso Umberto. Lo studioso ha ferito quasi a morte Marco e si scopre che ha sequestrato anche Lorenzo che in valle con il parapendio non ci è mai arrivato. Il russo però si rivela essere una donna andata nella Valle per studiarne le caratteristiche; Sabrina entra in possesso delle informazioni della collega e scopre che neanche il Vanoi potrà salvarsi da quanto sta succedendo.

Negli episodi che andranno in onda martedì 28 gennaio vedremo Federica mettersi all’opera per salvare una persona a lei cara ma di cui verremo a conoscenza poco alla volta. Ancor di più, il trio new entry comincerà a sfaldarsi, Federica infatti non sa che Sabrina ha scoperto che il Vanoi non è sicuro e trova strane le pressioni della geologa per aggiustare l’elicottero, ma il piano della geologa è scappare dalla valle per ritrovare il figlio e mettersi in salvo da qualche altra parte.

Nel frattempo Lidia scopre il piano di Natasha la russa così la raggiunge e la ferisce pur di riavere il taccuino da lei rubato. La giovane donna comunque riesce a scappare e arrivata al rifugio decifra le coordinate dell’ultimo punto sicuro del Vanoi.

La puntata si chiuderà con un’amara sorpresa, Natasha non riuscirà mai a raggiungere quel punto; il misterioso assassino della valle, infatti, la troverà prima e le toglierà la vita.