Meghan Markle ha reagito in maniera abbastanza “brusca”: situazione inaccettabile

Meghan Markle, secondo le ultime notizie riportate sui giornali, dopo quanto scoperto, ha avuto una reazione durissima e non ha voluto sentire ragioni.

Meghan Markle, da quando insieme ad Harry ha abbandonato la casa reale, per trasferirsi in California, è sempre stata al centro dell’attenzione di tutto il mondo. In tanti hanno messo in evidenza il suo rapporto difficile con la Royal Family, dimostrato dalle numerose interviste che sia lei che il principe hanno rilasciato negli ultimi anni. L’ex attrice, a Oprah Winfrey, aveva rivelato di non essersi mai sentita parte della famiglia durante il suo soggiorno a Buckingham Palace.

Aveva addirittura svelato di aver pensato al suicidio e per questo, con Harry, ha poi deciso di allontanarsi dal Regno Unito, per vivere una vita più tranquilla, soprattutto lontano dalle pressioni. Dopo il trasferimento Meghan è tornata raramente a trovare la famiglia reale, lasciando suo marito da solo. Per questo, le sue decisioni, hanno generato non poco rumore. Di recente, è emerso un nuovo retroscena sull’ex attrice: secondo quanto riportato, dopo quello che ha scoperto, avrebbe reagito in maniera brusca.

Meghan Markle, il rifiuto alla decisione della defunta regina: la duchessa si è ribellata

Meghan ed Harry si sono sposati il 19 maggio del 2018 nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. Un anno dopo sono diventati genitori di Archie e nel 2021 è nata la secondogenita, Lillibet Diana. Dopo l’ingresso dell’ex attrice nella famiglia reale, secondo quanto riportato dall’autore reale Gyles Brandret, la regina Elisabetta avrebbe scelto per lei sua nuora, Sophie Wessex, come guida, visto che aveva dovuto mettere da parte fin da subito la sua vita.

“La Regina capì che la ragazza di Harry avrebbe potuto trovare l’adattamento alla vita reale un difficile inizio”, ha detto Gyles e ha aggiunto: “Per aiutare Meghan la regina ha suggerito che sua nuora, Sophie Wessex, sarebbe stata un mentore ideale. ‘Sophie può aiutarti a imparare le basi”. Ma a quanto pare, l’ex attrice non avrebbe reagito bene alla scelta della defunta regina di affiancarle la donna: “Meghan aveva chiarito che non sentiva di aver bisogno dell’aiuto di Sophie, aveva Harry”, ha scritto l’autore, come riporta il Mirror.

Da quanto riportato dall’esperto, Meghan avrebbe riferito alla nonna di Harry di avere già lui come punto di riferimento e guida e di non aver bisogno di nessun mentore. La regina aveva scelto Sophie perché, proprio come Meghan, aveva abbandonato la sua vita, per entrare a far parte della famiglia reale. Entrambe hanno quindi attraversato lo stesso percorso e le medesime difficoltà. Non a caso, dopo il rifiuto dell’ex attrice, le due donne hanno stretto un legame speciale.