Anticipazioni Il Paradiso 9: tensione alle stelle alla GMM, altro colpo basso per Odile

Nervi a fiori di pelle alla Galleria Milano Moda. Odile dovrà incassare un altro colpo basso dopo la rimozione da direttrice commerciale decisa da Tancredi.

L’Auditel continua a premiare Il Paradiso delle Signore. Nella puntata di lunedì 20 gennaio la serie ambientata nella Milano di metà anni ’60 ha conquistato l’attenzione di 1 milione e 731 mila spettatori (pari al 18,1% di share). Si parla già di mettere in cantiere la decima stagione del period drama in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Ancora non c’è nulla di ufficiale ma di recente è circolato qualche segnale che sembra portare in questa direzione. Massimo Cagnina, interprete del signor Puglisi, sul suo profilo social ha salutato la conclusione delle riprese della stagione in corso dando appuntamento al mese di maggio per il ritorno sul set. In attesa di capire se e quando avremo un’altra stagione de Il Paradiso le trame che ruotano intorno al grande magazzino di Vittorio Conti proseguono a spron battuto.

Chi si trova in una situazione complicata è indubbiamente Odile: la figlia di Adelaide ha sfidato apertamente Tancredi facendo trapelare alla stampa i suoi progetti di delocalizzare in Jugoslavia la produzione della linea economica della GMM. Da allora è guerra aperta con il cugino e le anticipazioni parlano di un ulteriore boccone amaro in arrivo per Odile.

Il Paradiso 9 spoiler: altro colpo basso per Odile alla GMM

La Galleria Milano Moda assomiglia sempre più a un campo di battaglia. L’asse tra Tancredi e Giulia Furlan appare sempre più compatto. A unire i due è soprattutto la voglia di distruggere il Paradiso delle Signore. In entrambi, a ben vedere, la vera molla della volontà di rivalsa ha più a che fare con le ferite del cuore che non con la logica degli affari.

Giulia ha il dente avvelenato con il suo ex Gianlorenzo Botteri (stilista del Paradiso), mentre la vicenda di Matilde basta da sola a spiegare il motivo dell’animosità di Tancredi nei confronti del negozio di proprietà del suo rivale in amore, Vittorio Conti (costretto a rifugiarsi a New York insieme a Matilde per sfuggire alla sua brama di vendetta).

Sta di fatto che nelle ultime puntate Tancredi appare sempre più “gollumizzato”, a tal punto bramoso di potere da permettersi addirittura di sfidare Adelaide, la matrona dei Sant’Erasmo che ha giurato di dare una severa lezione al nipote rifinanziando il tentativo di Umberto di riacquistare la maggioranza delle azioni della Galleria Milano Moda. I guai per Odile però non finiranno, almeno nel breve.

Nella puntata di venerdì 31 gennaio la giovane Sant’Erasmo dovrà digerire un altro colpo basso dopo la rimozione da direttrice commerciale: Giulia Furlan comunicherà la sua decisione di non disegnare più gli abiti per la collezione economica della GMM, con Odile che cercherà in ogni modo di persuadere la stilista a tornare sui suoi passi. Ci riuscirà? Non resta che attendere i prossimi episodi del Paradiso 9 per scoprirlo.