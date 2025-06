Compiti delle vacanza, se fai così li trasformi in un incubo: ecco come aiutare tuo figlio – blogtaormina.it

Avere a che fare con un bambino che non ha voglia di fare i suoi compiti per le vacanze è molto difficile. Ecco come risolvere la cosa in pochi minuti. Non ci sarà bisogno di alzare la voce.

I bambini adorano l’estate. Oltre al mare, ai viaggi in famiglia e ai gelati, ovviamente, amano il fatto di non dover andare a scuola. Per circa tre mesi, potranno rilassarsi e giocare. Molte maestre, tuttavia, continuano a segnare i compiti per le vacanze. A volte, si limitano a indicare solo qualche esercizio.

In altri casi, infatti, il carico di studio è più consistente, con libri da completare, romanzi da leggere e tabelline da ripassare. Tutto questo può mettere di cattivo umore i più piccoli che, certamente, non avranno alcuna voglia di dedicare tempo a tale attività. Grazie a questi consigli, per fortuna, non bisognerà più preoccuparsi. Fare i compiti delle vacanze si trasformerà in una passeggiata.

Compiti delle vacanze, un incubo per grandi e piccini: ecco come risolvere il problema

Per gli adulti, è molto difficile convincere i più piccoli a fare i compiti delle vacanze. Alcuni bambini si rimboccano le maniche e accettano di compiere il loro dovere. La maggior parte di loro, però, ha un’idea ben diversa di vacanze. È comprensibile e non bisogna affatto sgridarli. Rimproverandoli, infatti, non si farà altro che ottenere l’effetto contrario.

È necessario essere pazienti e trovare le strategie migliori per agire. Mettersi nei panni dei giovani alunni, spesso, può aiutare a comprendere il loro punto di vista. Bisogna anche tenere in considerazione che non tutti i giorni vanno bene. Il caldo eccessivo, per esempio, può rappresentare un fattore esterno estremamente deleterio. In simili situazioni, è meglio rimandare.

Ecco che cosa fare: