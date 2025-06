Temptation Island, tradimento fuori dal reality: la segnalazione fa luce sulla coppia

Una nuova indiscrezione su Temptation Island lascia intendere che una delle coppie dell’edizione in partenza starebbe recitando: si parla di ripetuti tradimenti nascosti.

Manca sempre meno al ritorno di uno dei reality show più attesi dell’anno. Temptation Island debutterà con la sua nuova edizione giovedì 3 luglio, mentre emergono anticipazioni e rumor che fanno crescere la curiosità dei fan.

Filippo Bisciglia guiderà questa volta il viaggio nei sentimenti di ben sette coppie, che saranno separate nella nuova location in Calabria per mettere alla prova le loro relazioni. Le riprese sono iniziate qualche settimana fa, ma sono bastati i promo televisivi di presentazione dei protagonisti per innescare le prime indiscrezioni.

Molte di queste si sono concentrate in particolar modo su Lucia e Rosario, che ancor prima dell’inizio della trasmissione fanno già molto discutere. Fidanzati da due anni, si sono presentati a Temptation per risolvere i loro disaccordi sul futuro.

Lucia sarebbe pronta a convivere con il compagno a Milano. Lui invece, ancora fatica a fare questo passo. La permanenza nel reality dunque, dovrebbe aiutarli a capire se proseguire il loro percorso insieme convivendo o se uscire da separati.

Soltanto alcuni giorni fa una fonte anonima ha contattato Deianira Marzano, rivelando che la partecipazione dei dure sarebbe una pura strategia per ottenere popolarità. Un nuovo tassello si è aggiunto nelle ultime ore a fare luce sul caso dei due nuovi volti di Temptation.

“Corna a vicenda”, spunta l’indiscrezione su Lucia e Rosario: caos a Temptation Island

Sul fatto che Temptation Island sia uno degli show televisivi più chiacchierati del palinsesto non c’è alcun dubbio. Quest’anno però, i rumor che ruotano attorno ai protagonisti sono partiti con largo anticipo rispetto alla messa in onda.

Ha fatto molto parlare una segnalazione giunta per mezzo social all’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha prontamente condiviso la notizia con il web. Si parla di Lucia e Rosario che, a detta di qualcuno, avrebbero pianificato a tavolino il loro racconto al fine di lavorare come influencer.

“Si sono messi d’accordo prima di partire. Lui doveva fare il tentato, lei quella ferita. L’obiettivo è farsi seguire sui social e arrivare ai brand. Non c’è niente di vero, solo strategia.” A ciò si è aggiunta una spifferata più recente e molto più dettagliata, che sta facendo già storcere il naso a molti.

“Lei tradisce il ragazzo da tempo e so anche con chi. Nel programma vorrà fare la parte della tradita, di quella che non ha fiducia in lui, ma a casa si riempiono di corna a vicenda”, si legge nella nota pubblicata sull’account della Marzano. Le parole proverrebbero da una persona che vive nel paese della coppia e sarebbe a conoscenza dei ripetuti tradimenti.

Nessuna replica è arrivata da parte dei diretti interessati, che molto probabilmente sono tenuti a evitare l’uso dei social per contratto per la durata del programma. Non resterà dunque che scoprire come si svolgerà la loro permanenza a Temptation e quale sarà la decisione finale di fronte al falò.