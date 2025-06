Quando arrivi in albergo non è sul letto e nell’armadio che dovresti lasciare la valigia: ecco dove metterla davvero – blogtaormina.it

Appena arrivi in albergo non mettere la valigia sul letto o nell’armadio: è qui che dovresti riporla.

La prima cosa che facciamo appena arriviamo in albergo, che si tratti di un viaggio di piacere o per lavoro, è appoggiare la valigia sul letto, così da poter prendere più facilmente ciò che ci occorre.

Poi magari la riponiamo nell’armadio ma in realtà, in entrambi i casi, stiamo sbagliando. Non è infatti qui, secondo gli esperti, che dovremmo riporla. C’è un altro posto, assai migliore, dove metterla, che renderà il nostro soggiorno più piacevole e ci eviterà dei problemi.

Il posto in cui riporre la valigia quando arriviamo in albergo

Anche se sul letto è effettivamente più facile prendere i vestiti che si trovano nella valigia, e metterla nell’armadio ci sembra una soluzione intelligente per non avere intralcio (specie se la stanza è già piccola), non è qui che dovremmo riporla.

Un’esperta di viaggi assicura che, non appena si fa il check-in in hotel e si sale nella propria stanza, il luogo in cui riporre la tua valigia è nella vasca da bagno. Anche se ti sembra bizzarro, capirai che è questo il miglior posto dove metterla e c’è una ragione specifica. Infatti, sul letto e nei mobili possono trovarsi cimici o altri microrganismi che poi possono finire nella valigia e potremmo infine portare anche con noi a casa.

Pertanto, per evitare che la valigia venga invasa dalle cimici (o affini), contaminando anche i vestiti, è bene lasciarla nella vasca da bagno. L’ideale è, appena si arriva in stanza, dare una sciacquata veloce alla vasca e asciugarla. Poi, mettere la valigia e ovviamente toglierla quando dobbiamo lavarci. Questo consiglio, seppure sembra bizzarro e anche un po’ noioso, perché dobbiamo controllare sempre che la vasca non sia bagnata prima di posizionare la valigia, in realtà ci garantirà sicurezza.

Inoltre, renderà il nostro viaggio più piacevole ed eviterà di portare a casa cimici o altri microrganismi che possono impattare sulla nostra salute. Quando poi dobbiamo prendere i vestiti o riporre degli altri, possiamo spostarci nella stanza, ma tenendo la valigia ben distante anche dal pavimento (se è di moquette soprattutto), ma piuttosto poggiandola su una superficie stabile come può essere una scrivania (in genere sempre presente in albergo). Ma il posto in cui poi dobbiamo stiparla per tutto il soggiorno è, appunto, la vasca da bagno.