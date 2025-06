Belen Rodriguez, stile e semplicità nelle camerette dei bambini: sui social compare il dettaglio

Attraverso le storie sul suo profilo social, Belen Rodriguez ha mostrato ai fan alcuni particolari delle camerette dei figli: l’arredo chic e di tendenza.

Cambiano i suoi impegni televisivi, appare su reti differenti con nuovi progetti, ma di lei non si smette mai di parlare. Belen Rodriguez continua ad essere uno dei personaggi femminili più chiacchierati in Italia. La showgirl è solita finire al centro della cronaca rosa e negli ultimi giorni si è resa protagonista di un nuovo rumor.

Lanciata da Gabriele Parpiglia, l’indiscrezione vede la 40enne protagonista di un’accesa discussione nei pressi di un ristorante milanese. La conduttrice, furiosa per motivi non ben chiariti, avrebbe spinto verso una vetrata una ragazza, che avrebbe riportato una frattura al setto nasale.

Una notizia che la stessa Belen ha preferito, per il momento, non commentare sui social. D’altronde l’argentina ha sempre tenuto molto a mantenere la sua immagine pubblica elegante e relativamente privata. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, la Rodriguez condivide la sua vita quotidiana con parsimonia.

Eppure è capitato che decidesse di regalare ai fan qualche dettaglio in più relativo alla sua casa. Dopo la fine del ritorno di fiamma con Stefano De Martino, più di un anno fa, ha acquistato un nuovo appartamento dove si è trasferita con i figli Luna Marì e Santiago.

Negli ultimi giorni la super mamma ha mostrato le bellissime camerette dei bambini, molto diverse ma accomunate da uno stile semplice ed elegante.

Le stanze da sogno di Santiago e Luna Marì: arredi chic per i figli di Belen

Belen Rodriguez ha dimostrato più volte un grande gusto estetico in ambito di design, rivelando ai suoi follower a poco a poco piccoli dettagli della sua splendida casa. Particolare curiosità generano le camerette dei figli, che oggi sono molto diverse rispetto a quelle del precedente appartamento.

Soltanto qualche anno fa, la stanza di Santiago era composta da un letto a castello accostato ad una finestra con numerose tende e delle protezioni in plexiglass. I colori tuttavia, si ritrovano anche nella nuova cameretta, i cui particolari sono stati rivelati attraverso foto e video condivisi dalla madre.

Il figlio di Stefano De Martino ha da poco compiuto 12 anni e lo stile del suo rifugio rispecchia appieno la sua età. Il ragazzino dormiva sotto morbide lenzuola a quadretti scuri e chiari, stagliato sullo sfondo di una parete grigia chiara. La testiera del suo letto invece, alta e lineare è di colore blu scuro.

Impossibile non notare che sul comodino di Santiago compare una chitarra appoggiata, a testimonianza della sua grande passione per la musica. La Rodriguez ha aggiunto un focus in più su una delle pareti, sulla quale compaiono dei poster decorativi di famose band, come TV Girl e Nirvana.

Di tutt’altro genere la cameretta di Luna Marì. Pur essendo anch’essa molto sobria e minimalista, si fa notare per delle pareti in cui predomina il rosa antico, abbellite da delicati disegni di nuvole e rondini. Librerie bianche custodiscono giochi e accessori della piccola, che si accomoda su un ampio letto con sottile testiera.

É chiaro dunque, che Belen preferisca una casa moderna e puntata alla funzionalità piuttosto che agli eccessi e probabilmente svelerà ulteriori particolari prossimamente, diventando una fonte d’ispirazione per molti.