Non spenderò più soldi per il detersivo per i piatti: nonna mi ha dato questi trucchi e le mie stoviglie sono sempre pulite a costo zero – blogtaormina.it

Il detersivo per i piatti lo posso preparare in casa a costo zero: ecco i trucchi della nonna per farlo. È efficacissimo!

Ogni giorno è importante liberare il lavello dalle stoviglie sporche. Meglio lavare pentole, piatti, posate e quant’altro subito dopo aver mangiato così che lo sporco non diventerà tanto difficile da eliminare e non faremo fatica a pulire tutte le stoviglie.

Un alleato nella pulizia delle stoviglie è il detersivo per i piatti: in commercio ne troviamo diversi, che differiscono per ingredienti o profumo. E se invece di usare questo prodotto che potrebbe essere aggressivo soprattutto per la pelle delle mani, non ci preparassimo a casa un “detersivo per i piatti” naturale e a costo zero?

Le alternative naturali al detersivo per i piatti: così pulisco le stoviglie a costo zero

Ci sono diverse alternative per sostituire il detersivo per i piatti, naturali e più economiche ma soprattutto rispettose della pelle e dell’ambiente. In genere sono le nonne a conoscere questi trucchetti naturali e portentosi per agevolare le faccende domestiche ottenendo i risultati migliori.

Invece del detersivo per i piatti si può utilizzare l’aceto, un ottimo alleato per eliminare il grasso e i batteri grazie alle sue proprietà antimicrobiche che sono estremamente efficaci quando si tratta di pulire i piatti. Per usarlo, si può diluire un po’ di aceto bianco in acqua tiepida e usare questa miscela per lavare i piatti. Quindi, risciacquare con acqua pulita per rimuovere ogni traccia di odore di aceto.

Un altro ingrediente che sicuramente abbiamo già in casa ed è molto efficace è il bicarbonato di sodio, noto per la sua capacità di rimuovere le macchie e lo sporco accumulato. Si può spargere un po’ di bicarbonato di sodio su piatti e pentole, quindi strofinare con una spugna e risciacquare con acqua. Il bicarbonato di sodio è utile anche per pulire l’interno di teiere e caffettiere.

Infine, la terza alternativa per sostituire il detersivo per i piatti è il succo di limone che è un disinfettante naturale poiché contiene acido citrico. Si può aggiungere il succo di limone all’acqua per sciacquare le stoviglie che subito diventeranno lucenti. Inoltre il limone aiuta anche ad eliminare odori e batteri. Con questi tre ingredienti che abbiamo sicuramente già in casa, puliremo in modo profondo tutte le nostre stoviglie dicendo addio al detersivo per i piatti.