Allerta miele, in aumento il numero dei prodotti con sostanze tossiche: è panico!

C’è un’allerta per i consumatori, il miele non sempre è ciò che sembra. Bisogna fare attenzione ai prodotti comprati al supermercato.

Sostanze pericolose per la salute nei barattoli di miele venduti nei supermercati europei, Italia inclusa. Un’indagine ha rivelato che 17 prodotti su 20 dichiarano il falso circuendo i consumatori. Ecco la verità.

Non è il primo allarme che avvisa di un pericolo per la salute legato al consumo di miele contraffatto. A gennaio la Coldiretti ha segnalato come il miele continui ad arrivare dall’estero per essere venduto a basso costo. Nella maggior parte dei casi risulta adulterato o contraffatto con conseguenze sia per la salute che per i produttori e gli apicoltori nostrani.

L’allerta relativa al miele importato è arrivata precisamente dalla Coldiretti Ravenna. Circa 25 milioni di chili di miele prodotto all’estero sono arrivati in Italia nel 2024, il 16% in più rispetto al 2023. Grandi numeri che comportano anche un aumento delle truffe ai consumatori con contraffazioni pericolose. Bisogna leggere attentamente l’etichetta del barattolo ed evitare di acquistare un prodotto che costa troppo poco. Sarebbe meglio rivolgersi direttamente ai produttori locali per avere la certezza di consumare un prodotto di qualità. Il risparmio direzioniamolo altrove.

Nuova allerta, ecco cosa c’è nel miele in vendita nei supermercati

Un test effettuato su 20 marchi di miele ha ribadito l’inquietante verità. Tanti prodotti in vendita sono pericolosi per la salute. Ben 17 dei marchi analizzati sono stati bocciati perché contenenti sostanze non idonee. L’allerta coinvolge un alimento che – se di qualità – ha enormi benefici sull’organismo. Rischiare di consumare un prodotto pensando di ottenere vantaggi per la salute mentre in realtà provoca solo danni è un incubo che si sta avverando.

Serve un’idonea campagna informativa per difendere i consumatori e interventi efficaci per impedire che i truffatori riescano nei loro intenti. Un team di scienziati ha elaborato nuovi test del DNA per cercare di capire quali sostanze sono contenute nei “falsi” e per smascherare i falsari. Molti venditori mentono sulla composizione del miele, questa la verità inquietante ipotizzata da tempo.

L’indagine è stata effettuata in Svizzera ma coinvolge anche l’Italia. I mieli analizzati provenivano da LIDL, ALDI, Globo, L’Agnese, Nectflor, Spar, Apimiel, Migros, Denner, Naturaplan e Alnatura. Serviranno altri risconti per andare ancora più a fondo di questa oscura vicenda. Nel frattempo i consumatori possono tutelarsi, come detto, prestando molta attenzione al miele che si acquista preferendo una vendita diretta da un apicoltore o produttore locale piuttosto che cercare il prodotto sugli scaffali dei supermercati.