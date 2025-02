Supermercati, qual è il migliore per la spesa: gli italiani hanno le idee chiare, la classifica

Un buon supermercato deve garantire ai consumatori il miglior rapporto qualità prezzo e non solo: ecco la classifica dei migliori secondo gli italiani.

Quasi quotidianamente i consumatori entrano in un supermercato per fare la spesa. C’è chi preferisce comprare lo stretto necessario ed andarci più spesso. C’è chi al contrario, si riserva poche giornate al mese da dedicare ad acquisti di grandi quantità, compresi di scorte.

In ogni caso i grandi colossi della distribuzione organizzata hanno nel tempo ampliato la loro clientela, che si rivolge a discount e ipermercati di fiducia per ogni tipo di esigenza, dai prodotti di cura per la casa e per la persona agli alimentari.

Sulla base di cosa si sceglie un supermercato? Sicuramente il rapporto tra qualità e prezzo spicca tra i fattori, ma non sarebbe l’unico sulla base dei quali si effettua la scelta. Secondo un’indagine svolta da Altroconsumo, i consumatori valutano e lamentano il tempo di attesa alla casa, che diventa motivo di stress quando interviene la fretta.

Risulta segnalato anche un minore apprezzamento della qualità dei prodotti freschi. La riduzione della spesa che si fa mensilmente, risultata dal 2023 al 2024, ha inoltre fatto notare il malcontento nei confronti degli aumenti dei costi. Nonostante ciò, i livelli di soddisfazione dei clienti rimangono piuttosto elevati, in particolar modo per alcuni dei più famosi rappresentanti della GDO.

Quali sono i migliori supermercati secondo i consumatori

Sono sempre più diffusi e la loro presenza non manca in ogni angolo della città. Tuttavia, spesso si preferisce prendere l’automobile e raggiungere il proprio supermercato preferito anche se più lontano. Altroconsumo ha reso nota lo scorso gennaio una classifica dei migliori discount e ipermercati, sulla base di un’indagine condotta su 12mila clienti e 41mila esperienze d’acquisto.

Nella lista riportata dal Corriere della Sera, emergono a pari merito 3 delle più celebri catene, che hanno guadagnato un punteggio di 77 ed un giudizio ottimo. Si tratta di Esselunga, NaturaSì e Coop & Coop/Ipercoop. La lista prosegue poi con supermercati e ipermercati giudicati con un livello buono.

Domina Coop con 74, seguita da Famila Superstore/Iperfamila con 73, Conad Superstore con 72/ Spazio Conad, Interspar con 71. Eurospar, Famila, Carrefour Iper e Famila Market sono a pari merito con 70, mentre Conad, Bennet, Crai, Despar tutti con 68. Chiudono la classifica dei buoni Conad City/Sapori e dintorni Conad con 67, Panorama e Pam con 66 e A&O con 65.

Un gradino più in basso si qualificano i supermercati e gli ipermercati giudicati ad un livello medio. Sigma e Sisa ottengono un punteggio di 64, Carrefour Market 63 e Carrefour Express 60. Si passa poi ai giudizi sui migliori discount, tutti mediamente considerati buoni. Tra gli ottimi primeggiano Aldi ed Eurospin con 75. Seguono nella classifica stilata da Altroconsumo, Dpiù con 74, MD Discount e Prix con 73, Lidl con 72, In’s con 71, Todis con 70 e Penny Market con 69.

Gli italiani si avvicinano sempre più anche al mondo della spesa online tramite gli appositi servizi. In questo campo risultano ancora una volta tra i migliori dei nomi noti. Esselunga guadagna la fiducia dei consumatori con 76, seguita da Eurospin e Coop con 75.