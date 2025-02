GF, altro che Shaila: a Lorenzo piaceva un’altra gieffina, i fan trovano le prove social

Dalle indiscrezioni comparse sui social emerge un particolare interesse di Lorenzo per un’altra concorrente: gli piaceva prima di Shaila.

Loro stessi attendono ardentemente il loro “blocco” durante la puntata in diretta su Canale 5 ed hanno motivo di continuare a sentirsi al centro del reality show. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno tenuto vive le dinamiche del Grande Fratello fin dalle prime battute con le loro vicende amorose.

Neppure i numerosi scivoloni caratteriali e comportamentali del milanese, sono bastati a far cambiare opinione al pubblico su di lui. La sua schiera di fan è forte e ha deciso di regalargli un pass diretto per la finale tramite il televoto. Il rapporto con l’ex velina tuttavia, continua ad essere fatto di alti e bassi.

A colpire particolarmente la ballerina nelle ultime settimane, sono stati i momenti bui del modello, che sembra spesso isolarsi senza darle le giuste attenzioni. I due comunque, continuano ad essere un fronte compatto contro i nemici del programma.

Anche ora che il clima appare rasserenato tuttavia, una nuova bomba è esplosa sui social. L’attentissimo popolo del web non si è lasciato sfuggire un dettaglio che potrebbe innescare una nuova miccia della casa. Ad andarci di mezzo è quella che appariva come una delle nuove amiche fedeli della coppia.

Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli: il gesto social fa discutere

Che Lorenzo Spolverato si fosse dato da fare sui social già prima del suo ingresso al Grande Fratello era piuttosto chiaro. Soltanto qualche mese fa era venuto a galla il segreto lui ed Helena Prestes custodivano. I due infatti, per iniziativa della modella, si erano scambiati dei messaggi attraverso Instagram, parlando della futura esperienza in casa.

Stando a quanto scoperto dai fan però, questo non sarebbe stato l’unico contatto avuto con una gieffina prima del reality show. Per il modello milanese, Chiara Cainelli non sarebbe di certo una sconosciuta. I due concorrenti del GF hanno stretto un legame immediato e profondo di amicizia e trascorrono insieme molte ore tra chiacchiere e confidenze.

Ma lui in precedenza aveva già espresso il suo gradimento, almeno estetico, alla fidanzata di Alfonso su Instagram. Alcuni utenti dall’occhio di lince, non hanno potuto fare a meno di notare la presenza di diversi “like” di Lorenzo Spolverato su delle vecchie foto della Cainelli, pubblicate nel lontano 2020. Non è ben chiaro quando questo possa essere avvenuto, né quale sia il rapporto di conoscenza che si unisce.

I due probabilmente non erano dei completi estranei, considerando che difficilmente Spolverato avrebbe potuto prevedere il futuro ingresso della coinquilina prima ancora che il programma iniziasse. Quel che è certo è che negli ultimi giorni sempre più dubbi si stanno insinuando nel pubblico a casa su un possibile interesse del modello nei confronti della nuova compagna di D’Apice, che nel frattempo è uscito dal GF lasciando la sua Chiara nelle mani degli amici.