Questa frase ti farà uscire vincitore da una discussione: cosa dire ogni volta che stai litigando con qualcuno – blogtaormina.it

Se stai discutendo con qualcuno, concludi con questa frase e ne uscirai vincitore: ecco le parole da dire.

Quante volte ci capita di discutere con qualcuno: un parente, un amico, un collega o anche uno sconosciuto? Tantissime volte, per motivi banali oppure più seri. È molto facile, durante una discussione, presi dalla rabbia o da altri sentimenti, dare un’impressione di sé del tutto diversa o sbagliata rispetto a quello che si è.

Difficilmente in una discussione una persona apparirà intelligente o brillante. O forse non è così. Ovvero, dicendo delle paroline specifiche, è proprio questa l’impressione che si darà all’interlocutore o interlocutrice, uscendo dalla discussione come dei vincitori. Per concludere una discussione o in genere evitare litigi, ecco le parole che dovresti usare.

Cosa dire durante una discussione per uscire vincitore: copia le persone intelligenti

Le persone intelligenti usano una semplice frase ma molto d’effetto, quando stanno affrontando una discussione. Con queste paroline, escono dalla lite come vincitori, lasciando di stucco chi sta ascoltando.

Secondo uno studio pubblicato su Cognitive Science, una delle frasi più efficaci per chiudere un dibattito è: “È interessante che tu lo dica…“. Questa semplice affermazione ha il potere di cambiare completamente la dinamica di una discussione. Invece di alimentare la tensione o rafforzare una posizione rigida, questa frase crea un’atmosfera di apertura e curiosità, totalmente in linea con ciò che denota una persona intelligente.

Esprimendo interesse per il punto di vista dell’altro, si evita che la conversazione sfoci in un conflitto più grande. La chiave è convalidare l’opinione degli altri senza bisogno di essere d’accordo, il che riduce la resistenza e consente a entrambe le parti di sentirsi ascoltate. Questa frase invita alla riflessione e al dialogo, aprendo alla possibilità di trovare punti in comune o, almeno, di comprendere meglio il punto di vista dell’altro.

Invece di rispondere d’impulso o attaccare l’opinione dell’altro, questa frase apre al riflettere su ciò che è stato detto. Quindi rispondere con calma e sincerità usando le parole: “È interessante che tu lo dica…” è sintomatico di una persona intelligente. Da lì, si potranno approfondire le argomentazioni dell’altro, porre domande chiarificatrici o semplicemente riconoscere che si hanno prospettive diverse. L’importante è mantenere un atteggiamento aperto e rispettoso, cercando di comprendere l’altro piuttosto che litigare.