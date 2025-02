Taormina, cosa vedere in un giorno: l’itinerario per un viaggio perfetto

Taormina, sai che puoi vedere tutte queste cose in un solo giorno? Tutto quello che devi sapere, i dettagli su questo luogo incantevole.

Avete deciso di recarvi a Taormina per un giorno? “Armatevi” di scarpette comode, il motivo? Da vedere c’è l’imbarazzo della scelta. In realtà, è bene sottolinearlo, nel momento in cui si percorre la strada per raggiungerla si potrà ammirare un panorama mozzafiato.

Sarà possibile visitare l’incantevole Isola Bella e l’intera baia di Naxos, spostando lo sguardo potrai anche notare lo Stretto di Messina, insomma Taormina promette bene già prima di arrivare sul posto. Vediamo tutto quello che si può fare nella “Perla dello Ionio” in un soggiorno di breve durata.

Taormina, perditi fra le meraviglie della città

Taormina è una perla, famosa e invidiata in tutto il mondo: sono milioni i turisti che non rinunciano alla sua insuperabile bellezza. Giunti sul luogo, sarà possibile lasciare l’auto presso uno dei vari parcheggi presenti. Dopo pochi metri, a piedi vi ritroverete davanti l’incredibile Belvedere, la punta di diamante della perla dello Ionio, Una piazzetta a strapiombo da cui è possibile ammirare il mare e l’Etna: cosa c’è di più bello?

Vi consigliamo di essere in zona per il tramonto. I colori che vi ritroverete davanti sono veramente magici, in estate è bene specificarlo la zona potrebbe essere molto affollata. Se siete lì soltanto per un giorno vi suggeriamo di visitare la chiesetta del Varo e quella di San Pancrazio. La “specialità” di Taormina è anche la sua Villa Comunale, un giardino colmo di storia dove si potranno fare delle passeggiate, in estate è aperta dalle 8 alle 24. Poco distante da Taormina è possibile raggiungere un antico borgo, stiamo parlando di Castelmola, sicuramente meno affollato nel periodo estivo. Piccole stradine e locali raggruppati nel centro storico sono le cose da non perdere. Se, invece, preferite restare a Taormina, la tappa imperdibile è quella del Teatro Antico, situato al centro della città, per chi non lo sapesse è il secondo più grande presente nell’isola e uno dei più belli che il nostro Paese vanta.

Nel periodo estivo quest’ultimo diventa un “contenitore” di eventi: concerti, spettacoli diventano i protagonisti. Inoltre, non va dimenticato che proprio qui si svolgono le premiazioni del Taormina Film Fest. Se avete voglia di recarvi a Taormina per ammirare il Teatro antico è fondamentale aggiungere una postilla: è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.45, ma l’orario potrebbe subire delle variazioni. Se poi avete voglia di rinfrescarvi un po’ vi suggeriamo di raggiungere le vicine spiagge.