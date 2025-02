Taormina, tutti gli eventi imperdibili dell’estate 2025: l’elenco completo

Taormina si prepara all’estate, tanti gli eventi in programma: tutto quello che c’è da sapere e le date imperdibili.

Taormina è un luogo perfetto, arrivare sul posto significa poter godere di tanta storia, paesaggi mozzafiato e soprattutto di tanto divertimento. Per questa ragione è bene sottolineare un aspetto fondamentale e questo riguarda proprio l’organizzazione di tantissimi eventi al Teatro Antico di Taormina.

Ovviamente ancora tutti gli eventi non sono stati organizzati, ma alcune cose sono già in programma, capiamo di quali si tratta e soprattutto le date. Si tratta infatti di parecchi appuntamenti che proprio non potete perdervi per nulla al mondo.

Taormina, tutti gli appuntamenti imperdibili

Come abbiamo già detto Taormina è il luogo perfetto per una vacanza, praticamente è impossibile vederla e non innamorarsi, ma è anche la meta perfetta se si vuol prendere parte a tantissimi eventi. A tal proposito, abbiamo pensato di stilare per voi un calendario degli eventi previsti a Taormina già da aprile.

È bene sottolineare che la lista non è ancora completa, dunque, potrebbe subire qualche variazione. Ma si tratta comunque di una lista davvero molto ricca che sicuramente potrà esservi utile. Vediamo l’elenco completo al momento:

20 aprile, Teatro Antico di Taormina “Cavalleria Rusticana”;

Dal 7 al 14 giugno 2025, Teatro Antico di Taormina “Taormina Film Fest”;

Dal 19 al 23 giugno “Festival Letterario”;

27 giugno, Teatro Antico di Taormina “Ennio Morricone Tribune”;

28 giugno Teatro Antico di Taormina “Concerto di beneficenza Dopo di noi”;

29 giugno Teatro Antico di Taormina “Gioliandassia” – Associazione CoopCulture;

30 giugno Teatro Antico di Taormina evento organizzato dal Gal – a cura di Mario Incudine;

3 luglio 2025 Teatro Antico di Taormina “Evento Cardiochirurgia pediatrica Taormina”;

4 Luglio 2025 Teatro Antico di Taormina “Dream Theater”;

5 luglio Teatro Antico di Taormina Giovanni Allevi;

12 luglio Teatro Antico di Taormina Alessandra Amoroso;

1 agosto Teatro Antico di Taormina “Amici con Celentano” – Tao Spettacoli;

6 Agosto Teatro Antico di Taormina Francesco Gabbani;

16 Agosto Teatro Antico di Taormina “La Traviata”

31 Agosto Teatro Antico di Taormina “Tributo a Pavarotti – Associazione Enjoy Taormina”

2 Settembre Teatro Antico di Taormina Antonello Venditti;

12 settembre Teatro Antico di Taormina “Banda Nazionale Esercito Italiano.

Come vi abbiamo detto queste sono tutte le date, al momento, degli eventi che si terranno a Taormina, va ricordato l’elenco non è assolutamente completa, dunque, potrebbe subire con il tempo, il programma qualche variazione. Va ricordato, però, Taormina si sta preparando al meglio all’Estate 2025, all’insegna di tantissimi appuntamenti imperdibili.