Instagram, altro che “Cuoricini”: la novità stravolge le abitudini degli utenti

Una grande novità in arrivo a breve cambierà radicalmente l’esperienza degli utenti di Instagram: i “cuoricini” saranno superati da una nuova forma di espressione.

É difficile oggi immaginare di trascorrere anche una sola giornata senza accedere almeno una volta al mondo dei social. Sempre a portata di mano attraverso lo smartphone, Instagram è il colosso di Meta del quale difficilmente si riesce a fare a meno.

Si trascorrono lunghi minuti a spulciare tra le ultime foto pubblicate dalle proprie conoscenze, ma diventa anche occasione per restare aggiornati sulle ultime novità dei propri personaggi famosi preferiti. Non si può dimenticare inoltre, l’abitudine di scrollare tra i video indirizzati verso le preferenze personali dall’algoritmo.

Infinite possibilità che sono rese ancora più interessanti dalla caratteristica interattività di questa piattaforma. “Cuoricini” dei Coma Cose è diventato un tormentone al Festival di Sanremo e gioca proprio sulla famosa manifestazione di approvazione espressa attraverso il “like”.

Il cuoricino infatti, è il simbolo che compare sullo schermo con un doppio clic e che si colora di rosso quando toccato per comunicare a qualcuno il proprio gradimento. Si può fare sui contenuti pubblicati, ma anche nei commenti, che almeno fino ad ora, non hanno offerto diverse opportunità di condividere la propria opinione. Una grande novità in fase di test rivoluzionerà questo aspetto del social: è in arrivo il “dislike”.

Arriva il pulsante “Non mi piace” su Instagram: cosa cambierà

Facebook e Instagram hanno abituato gli utenti a manifestare tutto il loro entusiasmo nei confronti di un post. Se sul primo l’introduzione delle emoji in alternativa al classico pollice ha offerto una maggiore varietà, su Instagram è più difficile esprimere uno stato d’animo differente. Secondo quando annunciato da Notjustalytics, tra poco questo diventerà possibile grazie ad un aggiornamento che è già in fase di test.

Instagram si pone l’obiettivo di consentire una maggiore interazione, aggiungendo il pulsante “Non mi piace”. Pare infatti, che a breve chi ama dilungarsi a leggere i commenti sotto ad una pubblicazione avrà modo di esprimere la sua disapprovazione oltre che il suo sostegno, proprio come accade già da tempo su Youtube.

Un’introduzione che farà passare in secondo piano i famosi cuoricini, che probabilmente perderanno terreno rispetto al nuovo dislike. Non è ancora noto il simbolo che accompagnerà questa azione, ma è ipotizzabile che possa trattarsi del classico pollice all’ingiù. Quel che è certo è che, qualora l’aggiornamento venire reso disponibile per tutti gli utenti di Instagram, consentirebbe una migliore identificazione di commenti inappropriati.

Come in una vera e propria discussione, le espressioni sgradite subirebbero il giudizio degli altri, finendo per perdere visibilità nella sezione dei commenti, dove guadagnerebbero le ultime posizioni. Il rischio chiaramente c’è ed è quello di veder scendere commenti con opinioni meno popolari di altre, piuttosto che quelli che presentano un contenuto offensivo. Si tratterebbe comunque, di una nuova interessante dinamica da esplorare.