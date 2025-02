Amadeus, flop in TV? Consigli sbagliati da una persona vicina a lui, l’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni, le recenti scelte di Amadeus che hanno portato ai suoi flop televisivi dipenderebbero dai consigli di una persona a lui molto cara.

L’ultimo anno di Amadeus non si può inserire tra i migliori della sua carriera. L’ex direttore artistico di Sanremo si è assunto le responsabilità di una scelta coraggiosa, che lo ha visto “divorziare” dalla Rai per affidarsi a Discovery.

Un cambio radicale di rotta deciso con entusiasmo e determinazione da parte del disc jockey, sbarcato sul Nove con le migliori intenzioni di intraprendere nuove esperienze professionali modellate sulle sue qualità. Non è stata fortunata la stagione dell’access prime time con Chissà chi è, che non è riuscita a vincere la concorrenza spietata di Affari Tuoi.

Migliori sono stati i dati di share raccolti con La Corrida in prima serata, che hanno fatto vagliare l’ipotesi di un nuovo show in arrivo in primavera. Pare infatti, che il conduttore sia a caccia di imitatori che divertiranno il pubblico in una trasmissione musicale.

Il critico saliscendi di possibilità non ha incrinato i rapporti tra Amadeus e Warner Bros, che al contrario appaiono più sereni e ottimisti che mai. L’inizio dei problemi però, secondo un’indiscrezione, sarebbe da rintracciare in consigli sbagliati ricevuti da parte di qualcuno molto vicino a lui.

Lucio Presta rompe il silenzio su Amadeus: i motivi dell’insuccesso

Da mattatore della televisione italiana qual è, Amadeus non si scoraggia di fronte ai recenti flop collezionati. Il lavoro d’altra parte, nell’ambito dello spettacolo non è mai del singolo ma di una squadra. É quello che è tornato a sostenere Lucio Presta a distanza di anni, rompendo il silenzio sul conduttore dopo la loro rottura professionale avvenuta nel 2023.

In un’intervista al Giornale, il produttore aveva spiegato che la grande complicità che si respirava nei primi 4 anni di Festival di Sanremo, era andata poi a incrinarsi fino ad una disputa finale. Interrogato sulle recenti svolte della vita lavorativa di Amadeus nel corso di Maschio Selvaggio su Rai Radio 2, Presta è tornato sul tema.

“Quando arrivi ad una certa consapevolezza, pensi di non aver bisogno più di nessuno”, ha affermato l’imprenditore riservando una stoccata che non è passata inosservata. “In più se sei mal consigliato, soprattutto in casa, soprattutto in famiglia, rischi di non vedere più bene le cose che vedevi prima”, aggiunge.

Presta sottolinea dunque, la volontà di Amadeus di “camminare da solo”, ma non risparmia quello che sembrerebbe un chiaro riferimento alla moglie Giovanna Civitillo. La frase ha scatenato dubbi sull’ipotetica accusa rivolta alla showgirl di essere intervenuta nella decisione di Amadeus di rompere il legame professionale con il produttore.

Una scelta che non avrebbe portato poi ai risultati sperati in TV. L’argomento si è inserito nell’ambito di un post di commento al Festival di Sanremo pubblicato dallo stesso presta. “Il festival non fa sConti…ringrazia “Tutta Italia e va avanti!”, ha scritto con una percepibile ironia.