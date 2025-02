Quando ti lavi i denti fai anche tu questo? Smetti subito perché stai rischiando grosso – blogtaormina.it

Lavarsi i denti è un’azione quotidiana indispensabile per prenderci cura della nostra igiene orale: se ti capita di fare questo, anche per sbaglio, smetti subito perché stai rischiando grosso.

Ci laviamo i denti più volte al giorno: al mattino dopo colazione, prima di uscire, dopo i pasti, prima di metterci a letto. Questa è un’azione indispensabile per prenderci cura della nostra igiene orale, dei nostri denti e gengive e, in definitiva, del nostro sorriso.

Possiamo usare tanto lo spazzolino classico, quello manuale, quanto quello elettrico. E anche per quanto riguarda il dentifricio abbiamo un’ampia selezione fra cui scegliere: esistono paste più delicate per chi ha le gengive e i denti sensibili, paste per sbiancare lo smalto dei denti, oppure semplicemente scegliamo il dentifricio che ha il “sapore” più buono. In questa semplice operazione del lavare i denti, però, potresti commettere un errore che può farti rischiare grosso (anche inconsapevolmente).

L’errore che commetti quando ti lavi i denti: questo è da non fare

Come visto, possiamo scegliere un dentifricio anche per il suo “sapore”, posto che però questa pasta non va assolutamente “mangiata” e nemmeno ingerita per sbaglio. Soprattutto ai bambini può capitare che accada questo, soprattutto perché i dentifrici pensati per loro sono molto “gustosi” per sapore e profumo.

In realtà andrebbe evitato di ingerire il dentifricio che contiene fluoro che in piccole quantità è benefico ma può diventare tossico se consumato in grandi dosi. Un’eccessiva ingestione di fluoro tramite dentifricio che lo contiene, può provocare sintomi come dolore addominale e, nei casi gravi, complicazioni sanitarie più serie come la fluorosi scheletrica. Il dentifricio contiene anche perossido di idrogeno, spesso utilizzato per scopi sbiancanti.

Ingoiare dentifricio contenente perossido di idrogeno può irritare la mucosa gastrica o della gola e potrebbe causare complicazioni sanitarie più gravi se consumato in grandi quantità. Quindi, è meglio evitare di ingerire per sbaglio anche piccole quantità di dentifricio che contiene ingredienti attivi che sono dannosi se consumati quotidianamente e in eccesso.

I sintomi riscontrabili di un’ingestione potrebbero essere più o meno gravi come nausea, schiuma o vomito, danno tissutale (irritazioni o ustioni alla bocca, alla gola o alle membrane mucose dello stomaco). È dunque importante imparare a spazzolare bene i denti (e insegnarlo anche ai bambini, supervisionandoli), optando per un dentifricio senza fluoruro o a basso contenuto di fluoruro per i bambini piccoli, come raccomandato dai dentisti.

Dopo aver spazzolato i denti, è d’obbligo sputare e risciacquare con acqua la bocca così da evitare l’ingestione del dentifricio.