L’uomo che stai frequentando è un “donnaiolo”? I segnali che te lo confermano secondo gli psicologi – blogtaormina.it

Per capire se un uomo è un donnaiolo, fai attenzione a questi segnali confermati dagli psicologi: così eviterai di soffrire.

Hai appena cominciato a frequentare un uomo affascinante, carismatico e seducente ma tutte queste non sono necessariamente qualità positive dato che molto spesso, le persone che sono così, nascondono un profilo psicologico molto più profondo e complesso.

Sfoderano le loro armi migliori e di seduzione proprio per conquistare la loro “vittima” del momento, ma hanno sempre voglia di aggiungerne altre alla loro lista. Ecco che dietro queste persone così carismatiche e affascinanti si nasconde un donnaiolo.

Non sempre è così, ovviamente, un uomo può essere brillante e catturare l’attenzione di una donna, anche senza essere un donnaiolo. Gli psicologi però hanno confermato a quali segnali fare attenzione per capire se un uomo ha la tendenza ad avere più relazioni con donne diverse.

I segnali per capire se un uomo è un donnaiolo: fai attenzione a questi per non soffrire

La psicologia analizza i comportamenti umani e quindi questa scienza è riuscita a delineare quali sono i segnali che fanno di un uomo, un donnaiolo, cioè una persona che cerca di avere più relazioni con donne diverse. Di solito queste persone tendono ad essere false e frivole, e ricorrono a metodi diversi per attirare le altre persone.

Gli uomini donnaioli di solito sono simpatici, carismatici e molto seducenti. Tuttavia, nascondono anche un profilo psicologico molto complesso e profondo. Degli esperti psicologi hanno analizzato diverse situazioni e i comportamenti degli uomini donnaioli, sottolineando che questi segnali possono essere un campanello d’allarme:

Eccesso di sicurezza e fiducia: un uomo donnaiolo ostenta una piena sicurezza di sé che usa per attirare le donne Egoismo: i donnaioli si concentrano su se stessi, sui loro bisogni e desideri. Non entrano in empatia con i bisogni delle donne che cercano di conquistare Non si impegnano: trovano tante scuse per evitare ogni tipo di impegno emotivo Nessuna garanzia di una relazione futura: evitano qualsiasi tipo di attività che metta in pericolo la loro vita privata e intima, e dunque non pensano minimamente a far fare passi avanti alla relazione.

Ma perché gli uomini sono donnaioli? È controintuitivo si tratta in realtà di persone con una bassa autostima (al contrario di quanto vogliano dimostrare), spaventate dall’impegno e che cercano costante attenzione e ammirazione. In genere sono uomini che hanno sofferto in passato (anche in amore) e dunque sfuggono da relazioni e dall’impegno proprio per non ripetere situazioni passate o traumatiche.