WhatsApp, come integrare Chat GPT e stravolgere l’esperienza sull’app

In Italia è possibile collegare Chat GPT a WhatsApp per rendere più completa l’esperienza sull’app di messaggistica.

Un nuovo servizio gratuito che pochi utenti stanno sfruttando al momento. La voce si sta spargendo, non rimanete fuori dall’innovazione tecnologica che può semplificare la vita. Vediamo come in pochi passi si può integrare Chat GPT su WhatsApp.

Chat GPT è il chatbot AI di OpenAI più popolare in Italia. Si basa su un modello conversazionale che permette di dialogare per iscritto con l’intelligenza artificiale. Sa generare testi credibili risultando utile per scrivere email, articoli, saggi, canzoni, poesie ma trova anche risposte a difficili quesiti matematici nonché è capace di diagnosticare malattie. L’uso del chatbot è fonte di dibattito, fin dove ci si può spingere?

Tante aziende hanno inserito l’utilizzo di Chat GPT nell’operato quotidiano mentre altre lo proibiscono ai dipendenti, soprattutto se si devono proteggere dati o creare contenuti originali. Come in tutte le cose serve misura, la capacità di non investire completamente nell’IA ma di usarla come aiuto aggiuntivo senza dimenticare che l’intelligenza umana arriva a toccare corde che Chat GPT non potrà mai sfiorare (almeno per il momento). E se il chatbot serve per conversare come potrebbe rimanere fuori dalla più nota app di messaggistica?

Come integrare Chat GPT su WhatsApp

È arrivato anche in Italia lo strumento verificato che permette di associare Chat GPT e WhatsApp. Sarà sufficiente salvare il contatto e si potrà interagire in modo naturale testuale – per ora la modalità “vocale” non è implementata né si possono generare immagini e video – con il chatbot. Come si aggiunge il contatto per iniziare a conversare con l’Intelligenza Artificiale? Si può procedere direttamente tramite app di messaggistica senza passare dalla rubrica del telefono.

Cliccate l’icona in basso a destra con segno “+” e selezionate “Nuova contatto” per poi aggiungere il numero +18002428478. Una volta memorizzato si potrà chattare con l’IA e ricevere una risposta. Nello specifico si potrà conversare su argomenti a piacere, chiedere spiegazioni e consigli oppure una traduzione. Si potrà domandare a Chat GPT di scrivere un testo dando indicazioni sul contenuto, il front da usare e il target di riferimento, di creare quiz e giochi oppure si potrà iniziare a chiacchierare facendo battute. Attualmente, come detto, non è possibile chiedere al chatbot di generare immagini o video né è possibile chiamare un numero tradizionale e conversare con l’IA via voce. Quest’ultima funzione è stata attivata solo negli Stati Uniti e ha un tempo limite di 15 minuti al massimo.