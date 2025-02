Siete sicuri di conoscere i cibi da non lasciare mai fuori dal frigo? Potreste rimanere senza parole

In frigo oppure no? Questo dubbio spesso attanaglia i consumatori e conoscere la risposta è fondamentale per non far rovinare il cibo.

Possiamo mettere inconsapevolmente in pericolo la nostra salute mangiando prodotti che non dovrebbero essere consumati. Non parliamo solamente delle segnalazioni che quasi ogni giorno comunica il Ministero della Salute ma anche dei cibi non perfettamente conservati.

Se non conservati correttamente gli alimenti potrebbero diventare un covo di batteri che metterebbero a rischio la salute. I consumatori devono sapere quali sono i cibi che vanno conservati in frigorifero e non a temperatura ambiente e devono conoscere anche la corretta collocazione nel frigo. Ogni prodotto deve essere riposto nel corretto scompartimento, con un recipiente adatto e alla giusta temperatura.

In alto bisognerà posizionare i derivati del latte e i dolci, al centro i cibi cotti e gli affettati, in basso i cibi crudi – carne e pesce – mentre nel cassetto si devono conservare i vegetali di stagione e la frutta. Per quanto riguarda la temperatura ideale dovrebbe essere di 4 gradi nel frigorifero, massimo 6°, e da -21° a -18° nel congelatore. Ma quali sono i prodotti che spesso dimentichiamo di conservare nell’elettrodomestico?

Ecco cosa mettere sempre in frigo per una corretta conservazione

Iniziamo dalla maionese fatta in casa. Secondo le Autorità sanitarie va conservata in frigo ad una temperatura massima di 4° per massimo 24 ore dalla preparazione. Se lasciata all’aria si svilupperanno muffe e odori sgradevoli e l’aspetto cambierà. Stesso discorso per tutti i latticini, dai formaggi agli yogurt. Marmellata e insalata, poi, sono altri due alimenti che possono creare confusione nei consumatori.

Il primo va conservato in frigorifero se il contenuto di zucchero è inferiore al 60%. Se superiore anche la temperatura ambiente andrà bene. L’insalata va sempre messa nel cassetto del frigo altrimenti perderà freschezza e le foglie diventeranno molli e annerite. Anche le uova ripiene fatte con uovo sodo e altri ingredienti vanno conservati in frigorifero così come l’insalata russa e l’insalata capricciosa avendo come ingrediente principale la maionese.

Un altro errore comune riguarda la carne e il pesce crudo abbattuti o marinati. Mai lasciarli fuori dal frigo così come gli avanzi di carne e pesce cotti. Più nota, invece, la conservazione del lievito di madre nel frigorifero. Vale lo stesso per il lievito fresco di birra. Sono entrambi vivi e se lasciati fuori dal frigo si danneggeranno e aumenterà il rischio di insorgenza di muffe e batteri nocivi per la salute. Infine, bisogna sempre mettere in frigo le verdure cotte.