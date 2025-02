Mai più buttare le bucce del cetriolo: usale così e ritroverai il sorriso

Smettete di buttare via le bucce del cetriolo, possono essere molto utili. Ci sono vari modi per riutilizzarle, scopriamo quale farà avere un sorriso splendente.

A volte spendiamo tanti soldi inutilmente quando con la tecnica del riuso si possono raggiungere stessi scopi risparmiando cifre importanti. Curiosi di scoprire cosa fare con le bucce del cetriolo?

Il cetriolo è una verdura che rinfresca consumata prevalentemente come insalata togliendo la buccia. Già questo è un primo errore perché proprio nella buccia si trovano i principali nutrienti come fibre, sali minerali, vitamine. Scegliendo un prodotto biologico coltivato senza l’uso di pesticidi – bisognerà essere più che certi di questa assenza di veleni – possiamo, dunque, preparare ricette che contengono la buccia del cetriolo come una salsa allo yogurt, una panzanella fresca ed estiva oppure degli involtini di cetriolo ripieni di pomodorini e formaggio.

Se proprio si dovesse sentire l’esigenza di togliere le bucce non buttatele o incorrerete in un secondo errore. Vi poniamo una domanda, quanti soldi spendete per comprare creme anti-invecchiamento e idratanti? Ebbene potreste utilizzare quei soldi in altro modo perché con le bucce dei cetrioli potete creare da soli una crema anti-rughe.

Come creare una crema anti-rughe con le bucce dei cetrioli

I segni dell’invecchiamento possono essere ridotti usando una maschera per il viso realizzata con le bucce dei cetrioli. L’obiettivo è eliminare le cellule morte e avere una pelle più morbida nonché ridurre le rughe visibili e assottigliare i lineamenti. Perfetti questi ortaggi dato che le bucce hanno minerali, calcio, ferro, potassio nonché oli essenziali. Da sottolineare la presenza di vitamina B in abbondanza e di vitamina C.

Prima di applicare la maschera bisogna pulire con cura il viso eliminando ogni impurità. Lavate e affettate il cetriolo con la buccia e frullatelo nel mixer. Aggiungete un cucchiaio di yogurt bianco e frullate fino a che non otterrete un composto omogeneo. Poi basterà applicare la maschera sul viso con movimenti circolari per 60 secondi circa e lasciare agire per venti minuti circa.

Si può aggiungere un cucchiaino di miele per un effetto migliore. Risciacquate con attenzione per togliere ogni residui. Se ne avete la possibilità potreste applicare la maschera di notte in modo tale che l’effetto sia ancora più efficace. Ripetendo l’applicazione della maschera creata con le bucce dei cetrioli nel tempo noterete una pelle più morbida, luminosa e meno segnata dal tempo che passa. Si consiglia comunque l’applicazione di una crema idratante dopo aver risciacquato il viso.