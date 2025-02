Il liquore da servire come fine pasto agli ospiti l’ho preparato in casa: era così buono che ce lo siamo scolato tutto! – blogtaormina.it

Se vuoi sorprendere i tuoi ospiti con un fine pasto incredibile, prepara questo liquore buonissimo: ti chiederanno tutti la ricetta.

Molte volte ci concentriamo solo sulle varie portate da proporre durante un pranzo o una cena quando abbiamo degli ospiti a casa, tralasciando la parte finale del pasto ovvero quella del liquore o digestivo. Così finiamo per proporre sempre dei liquori che già abbiamo in casa, a volte molto alcolici e che nessuno gradisce davvero.

Ecco la ricetta di un liquore davvero goloso da servire assieme al dessert agli ospiti. Così buono che andrà a ruba ma attenzione a non scolarlo tutto, perché è comunque alcolico. Questo è il liquore perfetto da gustare in compagnia ed è anche facilissimo da preparare.

La ricetta del liquore perfetto da servire agli ospiti come fine pasto: lo prepari così

Invece che il classico limoncino o altro liquore di quelli confezionati, prepara in casa questo liquore golosissimo perché è al cioccolato. Perfetto da servire per accompagnare un dessert (magari anche questo al cioccolato) oppure da proporre agli ospiti quando ci vengono a trovare a sorpresa a casa. Dolce ma non stucchevole, conquisterà tutti con il suo leggero tasso alcolemico.

Ingredienti per il liquore al cioccolato:

700 g di latte

200 g di zucchero

250 g di panna fresca

150 g di alcol

100 g di cioccolato

100 g di cacao amaro

Preparazione:

Sciogliere lo zucchero in una pentola insieme alla panna e al latte. Mentre sfiora il bollore, aggiungere il cacao amaro e il cioccolato fondente tagliato a pezzettini. Lasciar raffreddare il composto ed infine aggiungere l’alcol. Versare in una bottiglia di vetro e conservarlo in frigorifero.

Si può anche personalizzare ulteriormente il gusto del liquore al cioccolato aggiungendo al latte del cardamomo, delle scorze d’arancia o del peperoncino. Lasciar in infusione per una notte intera prima di continuare con il procedimento della ricetta. Il liquore al cioccolato si conserva per circa 90 giorni. Si consiglia di attendere almeno 20 giorni prima di gustarlo, perché all’inizio risulterà fortemente alcolico. Agitare sempre il liquore prima di servirlo (rigorosamente freddo).

È sconsigliato invece conservarlo in freezer perché potrebbe ghiacciare e quindi ciò altererebbe gusto, sapore e consistenza del preparato. Un liquore al cioccolato così buono che sembrerà di averlo acquistato e tutti ti chiederanno la ricetta (che fra l’altro è facilissima)!