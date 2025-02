Alessandra Amoroso in concerto a Taormina: tutte le date del tour

Alessandra Amoroso ha annunciato le date del suo prossimo tour: la cantante salentina sarà anche a Taormina, ecco quando e dove.

Nella serata delle cover di Saneremo 2025 Alessandra Amoroso ha affiancato Serena Brancale sulle note di If I Ain’t Got You, un brano di Alicia Keys. La cantante pop classe 1986 era stata a Sanremo anche l’anno prima come artista in gara. Aveva presentato, nella sua prima partecipazione ufficiale alla kermesse, la canzone Fino a qui e si era classificata al nono posto nella serata conclusiva. Nell’estate del 2024 ha partecipato come ospite al singolo Mezzo rotto in collaborazione di BigMama e poi in autunno e in inverno è stata impegnata nel Fino a qui in tour.

Lo stesso tour sarà ripreso quest’estete, con concerti già programmati da metà giugno fino a fine estate. Per la Amoruso si tratterà di un tour in location assai particolari. Dopo aver girato i principali palasport d’Italia ed essersi fermata dopo un trionfale concerto al Palapartenope di Napoli, l’artista lanciata da Amici di Maria De Filippi ha deciso di riesibirsi in un contesto diverso, privilegiando spazi più suggestivi.

La prima tappa del tour sarà a Roma, alle Terme di Caracalla, l’undici giugno 2025. Il ventisei giugno la cantante sarà invece a Ferrara, al Ferrara Summer Festival, che si terrà a piazza Ariostele. Poi, il tre luglio, Alessandra si esibirà a piazza Castello, a Marostica (VI). Il dodici del mese, invece, ci sarà l’atteso concerto della cantante salentina a Taormina, all’Antico.

Alessandra Amororo di nuovo in tour: tutte le date estive

La tournée estiva proseguirà ad Asti, a piazzi Alfieri, il giorno diciotto luglio. Due giorni dopo ci sarà un’esibizione a Cernobbio, sul lago di Como, a villa Erba. Il 23 luglio c’è invece il c’è il concerto in programma a Codropio, in provincia di Udine, a villa Manin. Il due agosto l’appuntamento è a Forte dei Marmi. Poi, il cinque la cantante sarà a Lanciano. Il giorno sette agosto è previsto un ritorno in Puglia, a Lecce.

La Amoroso suonerà poi il diciotto agosto a Roccella Jonica (Reggio Calabria), il sei settembre a Macerata e, infine, il ventiquattro settembre a Napoli, in piazza del Plebiscito. Sul palco Alessandra porterà le hit che hanno segnato la sua carriera, tra cui il suo ultimo brano Si mette male, scritto da Tananai e attualmente in radio.

I biglietti per il nuovo tour sono già disponibili in prevendita da mercoledì 15 gennaio, su Ticketone e punti vendita abituali. Per il concerto di Taormina il prezzo del biglietto è di 59 euro.