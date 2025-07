Non chiamare il tecnico: 4 guasti domestici che puoi riparare da solo in 15 minuti – blogtaormina.it

Quando si verificano dei guasti domestici si tende ad entrare nel panico e a chiamare immediatamente il tecnico per risolverli: ecco quattro guasti che puoi risolvere da solo in 15 minuti.

A volte, piccoli problemi domestici possono sembrare insormontabili, ma con un po’ di conoscenza pratica e gli attrezzi giusti, molti di questi guasti possono essere risolti rapidamente e senza l’aiuto di un professionista. Questo non solo ti farà risparmiare tempo e denaro, ma ti darà anche una grande soddisfazione personale.

Certo bisogna essere disposti a comprendere cosa causa il problema e magari a studiare qualche tutorial per la risoluzione e con ogni probabilità, se siete persone che non hanno mai provato a fare dei lavoretti in casa, potreste aver bisogno di acquistare la strumentazione adatta per il problema.

Quattro problemi casalinghi che si possono risolvere in 15 minuti con un po’ di olio di gomito

Chiaramente qualora vi troviate di fronte a problemi seri, come ad esempio una lavatrice che smette di scaricare acqua, il motore di un frigo che smette di funzionare o ancora una lavatrice che non funziona più, non basta semplicemente un tutorial e un po’ di buona volontà, ma conoscenze tecniche e manualità.

Di seguito vi vogliamo spiegare come risolvere alcuni dei problemi che possono verificarsi in casa e che chiunque con un pizzico di buona volontà e una buona dose di pazienza può risolvere. Scopriamo insieme come affrontare quattro dei problemi domestici più comuni.

Problema n. 1: Lo scarico del lavandino intasato o lento

Uno dei problemi più frequenti in casa è lo scarico del lavandino che diventa lento o si intasa completamente. Prima di chiamare un idraulico, prova a risolvere il problema da solo. Avrai bisogno di una chiave inglese regolabile, un secchio e dei guanti. La soluzione consiste nella pulizia del sifone e nell’utilizzo di prodotti naturali come bicarbonato e aceto o acqua bollente. Questi metodi non solo sono efficaci, ma sono anche gentili sull’ambiente.

Problema n. 2: La catenella dello sciacquone del WC che si sgancia o si spezza

Un altro inconveniente comune è la catenella dello sciacquone del WC che si sgancia o si spezza. Per risolvere, potresti aver bisogno solo di una pinza piccola e di guanti. La soluzione può essere semplicemente riagganciare o sostituire la catenella. Questo lavoro richiede pochissimo tempo e può evitarti la spesa di chiamare un tecnico.

Problema n. 3: La presa di corrente che non “tiene” più la spina

Quando una presa di corrente non mantiene più saldamente la spina, può essere necessario stringere o regolare i contatti interni della presa, ovviamente assicurandosi che la corrente sia staccata prima di intervenire. Per questo lavoro, ti servirà solo un cacciavite. In alternativa, potrebbe essere necessario sostituire la presa. Questa è una riparazione semplice che può migliorare notevolmente la sicurezza elettrica nella tua casa.

Problema n. 4: Il quadro che pende o il tassello che si è allentato

Infine, se ti trovi di fronte a un quadro che pende o a un tassello che si è allentato, la soluzione potrebbe essere sostituire il tassello con uno più grande o riempire il foro con stucco e poi rifare il foro. Gli attrezzi necessari includono un trapano, un cacciavite, un tassello nuovo e un martello. Questo tipo di riparazione non solo è rapida, ma può anche prevenire danni maggiori alle tue pareti.

Ricorda, per ogni intervento, è fondamentale seguire consigli di sicurezza come staccare la corrente o chiudere l’acqua prima di iniziare. Con un po’ di pratica e gli attrezzi giusti, sarai in grado di affrontare questi problemi senza dover ricorrere a un professionista, risparmiando denaro e acquisendo nuove abilità pratiche.