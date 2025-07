Le terme più grandi d’Europa sono anche un affare: altro che Budapest – blogtaormina.it

Le terme di Budapest sono famose in tutto il mondo ma quelle più grandi del mondo si trovano altrove e sono molto più convenienti.

L’Italia è un Paese che può contare su diverse zone termali, disseminate in varie zone e quasi tutte comprendenti delle strutture alberghiere che consentono ai clienti anche di soggiornare nei pressi della fonte che hanno scelto per il loro relax. Tuttavia se si pensa ad una città delle terme, questa è indubbiamente Budapest.

La Capitale dell’Ungheria possiede al suo interno più di 100 terme che sfruttano le fonti su cui è stata costruita la città antica. Alcune di queste sono infatti terme che hanno una storia secolare, altre sono state costruite più di recente e dotate di strutture ricettive moderne attorno.

Impossibile pensare ad un’altra località quando si parla di terme in Europa, eppure nonostante l’abbondanza di centri termali, Budapest non possiede né il più grande né il più bel centro termale del nostro continente, questo infatti si trova a poca distanza, ma in un altro Paese.

Dove si trovano le terme più grandi d’Europa

Nel cuore della Romania, a pochi chilometri dalla vibrante Bucarest, si erge un complesso termale che sta rapidamente diventando il punto di riferimento per gli amanti del benessere e dell’intrattenimento acquatico in Europa. Therme Bucuresti non è solo il centro termale più grande del continente, ma rappresenta anche una rivoluzione nell’accessibilità e nell’offerta di esperienze termali a prezzi competitivi.

Con una capacità di accoglienza di 4000 persone, immerso nel più grande giardino botanico della Romania, Therme Bucuresti offre ai suoi visitatori un’esperienza senza precedenti. Dieci piscine termali, dieci saune tematiche diverse, sedici scivoli d’acqua per gli amanti dell’avventura e una spiaggia urbana sono solo alcune delle attrazioni che rendono questo luogo un paradiso terrestre per chi cerca relax e divertimento.

L’idea alla base di Therme Bucuresti è semplice quanto rivoluzionaria: trasformare quello che una volta era considerato un lusso in un piacere accessibile a tutti. Questo centro benessere riesce a coniugare la vastità e la varietà delle sue offerte con prezzi estremamente competitivi, rendendolo così uno dei luoghi più attrattivi non solo in Romania ma in tutta Europa.

La facilità con cui si può trascorrere un intero giorno all’interno del complesso sperimentando concetti insoliti ma meravigliosi è uno degli aspetti più apprezzati dai visitatori. Che siate alla ricerca di relax nelle acque termali o desiderosi di provare l’adrenalina degli scivoli d’acqua, Therme Bucuresti ha qualcosa da offrire a ciascuno dei suoi ospiti.

Regole e servizi extra

Ma prima di immergersi letteralmente in questa esperienza indimenticabile, ci sono alcune cose da sapere. Nonostante sia un centro benessere e spa, non è consentito accedere indossando soltanto il costume da bagno; i visitatori devono presentarsi vestiti normalmente e cambiarsi all’interno dello stabilimento. È necessario portare con sé ciabatte pulite – poiché camminare scalzi non è permesso – le quali possono essere noleggiate o acquistate sul posto per circa 5 euro nel caso vi fossero dimenticate.

Anche l’utilizzo dell’asciugamano segue regole precise: bisogna portarne uno proprio da utilizzare nelle saune e negli spazi comuni. Inoltre, l’utilizzo dei telefoni cellulari è vietato nelle piscine; quindi assicuratevi di scattare tutte le foto desiderate prima di tuffarvi nell’acqua.

Oltre alle sue straordinarie strutture acquatiche e wellness, Therme Bucuresti offre anche aree dedicate all’intrattenimento ed alla gastronomia dove i visitatori possono gustare piatti deliziosi o partecipare ad eventi organizzati periodicamente all’interno del complesso.

Se state pianificando una visita nella capitale rumena o cercate semplicemente una fuga dalla routine quotidiana senza dover spendere cifre esorbitanti per vivere esperienze esclusive ed indimenticabili nel mondo delle terme europee – altro che Budapest – Therme Bucuresti rappresenta sicuramente la destinazione ideale.