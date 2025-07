Mara Venier, la rinuncia a Domenica In getta il pubblico nello sconforto: annuncio improvviso

Continua la ricerca di conduttore per la prossima stagione di Domenica In, dopo il secco no di Nek arriva un altro rifiuto: la situazione comincia ad essere sconfortante.

La conduzione di “Domenica In” rimane dunque un tema aperto, che continua a suscitare curiosità e attenzione. Nel frattempo, la figura di Mara Venier, con la sua professionalità e il suo carisma, si conferma un punto fermo nel panorama televisivo italiano, capace di navigare le acque talvolta turbolente della programmazione con la sicurezza di chi conosce profondamente il proprio pubblico.

In attesa di ulteriori sviluppi, il pubblico si stringe attorno a Mara Venier, augurandole il meglio sia nella vita professionale che personale, soprattutto in questo momento delicato legato alla salute del marito Nicola. La speranza è che “Domenica In” possa continuare a essere quel salotto accogliente e familiare che ha accompagnato le domeniche degli italiani per tanti anni, indipendentemente da chi ne terrà le redini.

Ancora un “No” alla Rai per la conduzione di Domenica In: chi sarà al timone dello storico programma

La situazione attorno alla conduzione di “Domenica In” sembra diventare sempre più intricata. Dopo il rifiuto di Nek, un altro nome si aggiunge alla lista di coloro che hanno declinato l’offerta di affiancare Mara Venier nella conduzione del celebre programma domenicale: Gabriele Corsi. La decisione del conduttore, comunicata dalla direzione Intrattenimento daytime Rai, pare essere stata dettata da impegni lavorativi precedentemente assunti, che renderebbero impossibile la sua partecipazione al programma.

La Rai, pur esprimendo rammarico per la decisione di Corsi, ha tenuto a sottolineare il valore della collaborazione passata e futura con il conduttore, lasciando aperta la porta a nuove opportunità di lavoro insieme. Questo episodio si inserisce in un contesto già complesso, segnato dalle incertezze legate alla conduzione di “Domenica In” per la prossima stagione televisiva.

Mara Venier, figura storica e amatissima del programma, aveva più volte espresso il desiderio di fare un passo indietro dalla conduzione per dedicarsi di più alla vita privata e in particolare al marito Nicola, che negli ultimi tempi ha affrontato seri problemi di salute. La sua volontà di ritirarsi aveva alimentato le speculazioni su chi avrebbe potuto prendere il suo posto o affiancarla nella conduzione, dando vita a una vera e propria girandola di nomi e ipotesi.

La rinuncia di Gabriele Corsi, così come quella precedentemente annunciata da Nek, sembra però ricondurre il programma esclusivamente nelle mani di Mara Venier, che, salvo sorprese, potrebbe ritrovarsi a guidare da sola la nave di “Domenica In” anche nella prossima stagione.

Questa situazione evidenzia non solo le difficoltà nel trovare un sostituto o un co-conduttore all’altezza del compito, ma anche l’affetto e la fiducia che il pubblico e la stessa Rai continuano a riporre in Mara Venier, considerata da molti l’anima del programma.