Scottatura solare? Curala in poche ore con questi rimedi naturali ed economici – Blogtaormina.it

Addio alle scottature solari in pochi minuti: il rimedio naturale ed economico per curarle senza ulteriori rischi.

Durante il periodo estivo, le scottature e gli eritemi solari rappresentano una delle conseguenze più comuni derivate dall’esposizione al sole. Che sia in spiaggia o in montagna, i raggi solari estivi possono causare conseguenze più o meno gravi sulla pelle del corpo.

L’esposizione eccessiva e non protetta da filtri solari, difatti, può sfociare in una vera e propria reazione della pelle, spesso dolorosa. Otre all’arrossamento momentaneo, la scottatura può indurre alla comparsa di melanomi e carcinomi della pelle, estremamente pericolosi per la salute.

In questi casi, oltre alla prevenzione da possibili scottature solari, è fondamentale conoscere i rimedi da attuare in caso di ustione. Oltre alle creme disponibili in commercio, è possibile ricorrere ad alcune alternative naturali ed economiche.

Scottature solari: i rimedi naturali per la pelle

Nonostante l’utilizzo di creme e filtri solari, durante la stagione estiva il rischio di scottarsi è sempre in agguato. Complici i bagni frequenti, l’esposizione nelle ore più calde della giornata o una crema solare non abbastanza efficace, le scottature e gli eritemi possono sopraggiungere inaspettatamente. Di fronte ad un ustione della pelle, la prima cosa da fare consiste nel cercare sollievo con un effetto freddo.

Una doccia fredda o un impacco di ghiaccio, possono rivelarsi efficaci contro il bruciore tipico di una scottatura. Per lenire scottature di lieve intensità, è possibile ricorrere ad ingredienti naturali come il miele, il cetriolo o l’aloe vera. Utili a ridurre l’infiammazione, quasi tre ingredienti naturali contribuiranno a idratare la pelle secca e a lenire il dolore dovuto alla scottatura. In caso di prurito da eritema, inoltre, il miele può contribuire a ridurre il fastidio in pochi minuti.

Alcuni olii essenziali, inoltre, come quello di camomilla, lavanda e calendula possono rivelarsi utili per le loro proprietà lenitive e cicatrizzanti. Nel caso non sia reperibile l’olio essenziale, è possibile ricorrere ad un impacco di camomilla sulla zona interessata dalla scottatura. Le proprietà lenitive di quest’ultima, aiuteranno a calmare il bruciore e il prurito, contribuendo ad una guarigione repentina della pelle scottata. In alternativa, è possibile utilizzare anche il latte freddo, da applicare con un panno pulito sulla pelle, il quale aiuterà a ridurre il dolore e l’infiammazione in poche ore.